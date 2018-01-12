Diyarbakır'da ablasını öldüren gence ömür boyu hapis cezası



"ABLAMI ÇOK SEVİYORDUM"



ÖMÜR BOYU HAPİS



SEVGİ, ONUN İÇİN ÖLEBİLMEKTİR

Serap Belovacıklı

Cumhuriyet Başsavcılığı’nca hazırlanan iddianameye göre, 14 Eylül 2016 günü, ailesiyle birlikte Kurban bayramı ziyareti için dedesinin evine giden Ö.F.P., evde bir kanepe altında bulunan ruhsat silahı alarak, bahçeye indi. Ö.F.P., bahçede ablası Hüda Nur Peker ile tespit edilemeyen bir nedenle tartıştı. Tartışma sırasında Ö.F.P ablasına silahla 5 el ateş etti. Biri ensesine olmak üzere 3 kurşunla yaralanan genç kız, kaldırıldığı hastanede 20 Eylül günü hayatını kaybetti. Ö.F.P olaydan sonra tutuklanarak cezaevine gönderildi.Zanlının soruşturma aşamasında iki farklı ifade verdiğini belirten savcı, ifadeler arasında çelişki bulunduğunu kaydetti. Savcı, Ö.F.P.’nin öldürme kastıyla ablasına 5 el ateş ettiğini belirterek, 'Kardeşi kasten öldürmek' ve 'Ateşli silahlar kanununa muhalefet2 suçlarından ağırlaştırılmış ömür boyu ve 3 yıla kadar hapisle cezalandırılmasını istedi.İddianamenin kabul edilmesinin ardından Diyarbakır 1’inci Ağır Ceza Mahkemesi’nde başlayan yargılamanın son duruşması yapıldı. Duruşmada esas hakkındaki görüşünü açıklayan savcı, sanığın cezalandırılmasını istedi. Duruşmada son sözleri sorulan anne F.P. ve baba S.P., oğullarından şikayetçi olmadıklarını, olayın kaza sonucu meydana geldiğini belirterek, Ö.F.P.’nin tahliyesini ve beraatini istediler. Daha sonra son sözleri sorulan sanık Ö.F.P. gözyaşları içinde verdiği ifadesinde, "En acı olayı zaten yaşadım. 461 gündür tutukluyum. Psikolojik olarak kötüyüm. Ölen kardeşimi çok seviyordum. Ben bilerek yapmadım, kaza ile oldu"dedi.Daha sonra kararını açıklayan mahkeme, sanık Ö.F.P.’yi önce ’Kardeşi kasten öldürme’ suçundan ağırlaştırılmış ömür boyu hapis cezasına çarptırdı. Sanığın duruşmadaki iyi halini dikkate alan mahkeme, Ö.F.P.’nin cezası ömür boyu hapise çevirdi. Sanığı ’ruhsatsız silah taşıma’suçundan 10 ay hapis ve 500 lira para cezasına çarptıran mahkeme, sanığın yeniden suç işlemeyeceği kanaatine varıldığı için bu cezanın ertelenmesine hükmetti. Sanığın tutukluluk halinin devamına karar verildi.Olayda hayatını kaybeden Hüda Nur Peker’in, 2011 yılında eğitim gördüğü okulun dergisine ’Sevgi’ başlıklı bir şiir yazdığı ortaya çıktı. Hüda Nur Peker’in 12’nci sınıf öğrencisi olduğu dönemde yazdığı şiirin bir bölümü şöyle;"SevgiOnun için ölebilmektirDelirmek, çıldırmak heyecanlanmaktır adını duyuncaKarşı çıkmaktır bazen en yakınına bileOnun üstüne kimseyi tanıyamamaktırLaf konduramamaktırHer şeyiyle sevebilmekHer şeyiyle kabullenebilmektir sevgi..."