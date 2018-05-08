Diyarbakır'da arbede! 2 polis memuru bıçaklandı

Serap Belovacıklı

​İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, hırsızlık suçundan aranan Ozan Ç.'nin Bağlar ilçesi Kaynartepe Mahallesi'nde görüldüğü ihbarı üzerine bölgeye gitti. Ekipler, şüpheliyi yakalayarak gözaltına alındı. Ekip otosuna bindirilmek istenen Ozan Ç., polise mukavemette bulundu. Ozan Ç.'nin arkadaşları da olaya karışınca, arbede çıktı.Bölgede toplanan kalabalık polise taş atarken, bu sırada Ozan Ç., cebindeki bıçağı çıkararak 2 polisi kolundan yaraladı. Taşkınlığın devam etmesi üzerine polis havaya ateş açtı, ardından da kaçmaya çalışan Ozan Ç.'yi ayağından vurdu.Silah sesleri üzerine bölgeye Terörle Mücadele, Asayiş, Çevik Kuvvet ve Özel Harekat ekipleri sevk edildi.Kolundan yaralanan 2 polis ile Ozan Ç., Selahattini Eyubi Devlet Hastanesi ek binasına kaldırılarak tedaviye alındı.Olay nedeniyle trafikte kısa süreli aksama yaşandı.