Diyarbakır'da bir adam oğlunun gözü önünde öldürüldü

Büşra Kamış

Olay, merkez Bağlar ilçesi Bağcılar Mahallesi, Amid Caddesi üzerinde, geçen pazar gecesi meydana geldi. Adı öğrenilemeyen 13 yaşındaki oğlu ile evine giden, evine yaklaştığı sırada kimliği belirsiz kişi ya da kişilerin silahlı saldırısına uğradı. Silahların ateşlenmesi ile çocuğunu korumak için kendini siper eden Kederci, vücudunun çeşitli yerlerine isabet eden kurşunlarla ağır yaralanarak hastaneye kaldırıldı. Hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen Şeyhmus Kederci kurtarılamayarak hayatını kaybetti.Olay yerine gelen ekipler, güvenlik şeridi çekerek çevrede inceleme yaparken, Kederci'nin, aralarında kan davası bulunan hasımları tarafından öldürüldüğü üzerinde durulduğu öğrenildi.Polis, saldırıyı gerçekleştirenlerin yakalanması için çalışma başlattı.