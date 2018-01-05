Diyarbakır'da “Doktorlar fasulye tanesini göremedi, çocuk öldü” iddiası

FENALAŞAN ÇOCUK HASTANEDE ÖLDÜ



OTOPSİDE FASULYE TANESİ BULUNDU

BABA, 2 HASTANE HAKKINDA SUÇ DUYURUSUNDA BULUNDU

Adem Özdoğan

Diyarbakır’ın Çınar ilçesinde yaşayan Fatih Çimen, 3 gün önce evde yemek yerken sofradan aldığı 2 fasulye tanesini ağzına attı. Fatih'in öksürmesi üzerine ailesi hemen müdahale etti.Çocuğun ağzına attığı ve nefes borusunu girdiği tahmin edilen fasulyeleri çıkarmaya çalıştılar. Fatih'in öksürmesi üzerine boğazına sıkışan bir fasulye tanesi çıkarken, öksürüğün kesilmemesi üzerine ailesi Fatih'i, Diyarbakır Çocuk Hastalıkları Hastanesi'ne götürdü. Doktorlar tarafından yapılan muayene sonrası Fatih'in boğazında herhangi bir şey bulunmadığı belirtildi.Aile bu kez de Fatih'i, Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne götürüp muayene ettirdi. Burada da bir şey olmadığı söylenince aile, çocuğunu alıp köye döndü.Beniklitaş köyüne götürülen Fatih'in dün yeniden fenalaşması üzerine aile olayı sağlık ekibine bildirerek ambulans talebinde bulundu. Fatih, ambulansla götürüldüğü Diyarbakır Çocuk Hastalıkları Hastanesi'nde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılmayarak yaşamını yitirdi. Aile fertleri, sinir krizleri geçirdi. Aile, bir gün önce iki ayrı hastaneye götürülmesine rağmen gerekli müdahalenin yapılmamasından dolayı çocuklarının yaşamını yitirdiğini söyledi.Fatih Çimen'in hayatını kaybetmesi üzerine cesedi Selahaddin Eyyubi Devlet Hastanesi morguna götürülerek Cumhuriyet savcısının gözetiminde otopsi yapıldı. Ölüm muayene ve otopsi tutanağında, yabancı bir cismin nefes borusuna sıkışıp oksijen almaması nedeniyle Fatih'in yaşamını yitirdiğini belirtildi. Otopside yabancı cisim denilen şeyin ise fasulye tanesi olduğu ve adli emanete delil olarak saklanması için teslim edildiği öğrenildi.10 çocuğundan birini kaybeden baba Mustafa Çimen (47), polis merkezine giderek olayla ilgili ihmali olan doktorlar hakkında şikayetçi oldu.