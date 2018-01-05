SON DAKİKA

Diyarbakır'da “Doktorlar fasulye tanesini göremedi, çocuk öldü” iddiası

Boğazına fasulye tanesi kaçan 2 yaşındaki Fatih Çimen, önce Diyarbakır Çocuk Hastalıkları Hastanesi'ne, ardından da Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne götürüldü. Her iki hastanede de doktorların herhangi bir bulguya rastlanmadığını belirtmesi üzerine eve götürülen çocuk hayatını kaybetti

Diyarbakır'da “Doktorlar fasulye tanesini göremedi, çocuk öldü” iddiası
Diyarbakır’ın Çınar ilçesinde yaşayan Fatih Çimen, 3 gün önce evde yemek yerken sofradan aldığı 2 fasulye tanesini ağzına attı. Fatih'in öksürmesi üzerine ailesi hemen müdahale etti. 

Çocuğun ağzına attığı ve nefes borusunu girdiği tahmin edilen fasulyeleri çıkarmaya çalıştılar. Fatih'in öksürmesi üzerine boğazına sıkışan bir fasulye tanesi çıkarken, öksürüğün kesilmemesi üzerine ailesi Fatih'i, Diyarbakır Çocuk Hastalıkları Hastanesi'ne götürdü. Doktorlar tarafından yapılan muayene sonrası Fatih'in boğazında herhangi bir şey bulunmadığı belirtildi.

Aile bu kez de Fatih'i, Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne götürüp muayene ettirdi. Burada da bir şey olmadığı söylenince aile, çocuğunu alıp köye döndü. 
 

FENALAŞAN ÇOCUK HASTANEDE ÖLDÜ


Beniklitaş köyüne götürülen Fatih'in dün yeniden fenalaşması üzerine aile olayı sağlık ekibine bildirerek ambulans talebinde bulundu. Fatih, ambulansla götürüldüğü Diyarbakır Çocuk Hastalıkları Hastanesi'nde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılmayarak yaşamını yitirdi. Aile fertleri, sinir krizleri geçirdi. Aile, bir gün önce iki ayrı hastaneye götürülmesine rağmen gerekli müdahalenin yapılmamasından dolayı çocuklarının yaşamını yitirdiğini söyledi.


OTOPSİDE FASULYE TANESİ BULUNDU


Fatih Çimen'in hayatını kaybetmesi üzerine cesedi Selahaddin Eyyubi Devlet Hastanesi morguna götürülerek Cumhuriyet savcısının gözetiminde otopsi yapıldı. Ölüm muayene ve otopsi tutanağında, yabancı bir cismin nefes borusuna sıkışıp oksijen almaması nedeniyle Fatih'in yaşamını yitirdiğini belirtildi. Otopside yabancı cisim denilen şeyin ise fasulye tanesi olduğu ve adli emanete delil olarak saklanması için teslim edildiği öğrenildi. 
 

BABA, 2 HASTANE HAKKINDA SUÇ DUYURUSUNDA BULUNDU


10 çocuğundan birini kaybeden baba Mustafa Çimen (47), polis merkezine giderek olayla ilgili ihmali olan doktorlar hakkında şikayetçi oldu.

SON 24 SAATTE YAŞANANLAR

Üsküdar'daki cinayetin ayrıntıları ortaya çıktı

Üsküdar'daki cinayetin ayrıntıları ortaya çıktı
Avcılar'da kaza: Araçta sıkışan sürücü ağır yaralandı

Avcılar'da kaza: Araçta sıkışan sürücü ağır yaralandı
Antalya'da trafik kazası: Ölen kişinin yakınları otobüsü taşladı

Antalya'da trafik kazası: Ölen kişinin yakınları otobüsü taşladı
Organlarını bağışlayan doktor, 3 kişiye hayat olacak

Organlarını bağışlayan doktor, 3 kişiye hayat olacak
İstanbul’da silahlı saldırı: 1’i ağır 2 yaralı

İstanbul’da silahlı saldırı: 1’i ağır 2 yaralı
Sürücüyü yaralayıp kaçtı, düşürdüğü lahmacun poşetinden yakalandı

Sürücüyü yaralayıp kaçtı, düşürdüğü lahmacun poşetinden yakalandı
Karaman'da yoldan geçen kadın kızının kaza yaptığını gördü

Karaman'da yoldan geçen kadın kızının kaza yaptığını gördü
Güney Afrika'da yolcu treni ile kamyon çarpıştı: 12 ölü

Güney Afrika'da yolcu treni ile kamyon çarpıştı: 12 ölü
Aceleciliği canına maloldu

Aceleciliği canına maloldu
Otomobille geldiler, üstlerini değiştirip otoyolda dilendiler

Otomobille geldiler, üstlerini değiştirip otoyolda dilendiler
Isparta'da öğrenci apartında tüp patladı: 1 öğrenci ağır yaralandı

Isparta'da öğrenci apartında tüp patladı: 1 öğrenci ağır yaralandı