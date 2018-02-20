Diyarbakır’da Et ve Süt Kurumu'na saldırı

KISA SÜRELİ PANİK YAŞANDI

Mehmet Nuri Turan

Olay, akşam saatlerinde Merkez Yenişehir ilçesi Şehitlik semtinde bulunan Et ve Süt Kurumu'nda meydana geldi.Saat 19.30 sıralarında kuruma kimliği belirsiz kişi veya kişilerce güçlendirilmiş torpil atıldı. Bahçe duvarını aşamayan torpil cadde üzerinde patladı. Kısa süreli paniğin yaşandığı olayda ölen ya da yaralanan olmazken olay yerine gelen polis ekipleri incelemede bulundu.Polis saldırganların yakalanması için bölgede operasyon başlattı.(Emrah Kızıl /İHA)