Diyarbakır’da Et ve Süt Kurumu'na saldırı

Diyarbakır’da Et ve Süt Kurumu'na kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce patlayıcı madde atıldı. Polis saldırganların yakalanması için operasyon başlattı

Diyarbakır’da Et ve Süt Kurumu'na saldırı
Olay, akşam saatlerinde Merkez Yenişehir ilçesi Şehitlik semtinde bulunan Et ve Süt Kurumu'nda meydana geldi.

KISA SÜRELİ PANİK YAŞANDI

Saat 19.30 sıralarında kuruma kimliği belirsiz kişi veya kişilerce güçlendirilmiş torpil atıldı. Bahçe duvarını aşamayan torpil cadde üzerinde patladı. Kısa süreli paniğin yaşandığı olayda ölen ya da yaralanan olmazken olay yerine gelen polis ekipleri incelemede bulundu.

Polis saldırganların yakalanması için bölgede operasyon başlattı.

(Emrah Kızıl /İHA)


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