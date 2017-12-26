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Diyarbakır'da gaybubet evi operasyonu

Diyarbakır'da Fetullahçı Terör Örgütü'nün 13 "gaybubet evi"ne yönelik operasyonda 7 şüpheli yakalandı.

Diyarbakır'da gaybubet evi operasyonu
Alınan bilgiye göre, Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ile İstihbarat Şubesi ekipleri, terör örgütü FETÖ/PDY'nin üst düzey yöneticileri ve mensuplarının gizlendikleri, faaliyetlerini devam ettirdikleri adreslere operasyon düzenledi.

Kent genelinde "gaybubet evi" olarak kullanıldığı değerlendirilen 13 adrese düzenlenen eş zamanlı operasyonda, aralarında haklarında yakalama kararı bulunan Mardin eğitim danışmanı B.B, KKTC yapılanmasında yer alan M.D, H.D, Diyarbakır bölge talebe mesulu İ.Y. ile A.T, M.V. ve S.A.K. gözaltına alındı.

İkametlerde yapılan aramalarda sahte kimlik belgeleri, 23 bin 440 lira ve 5 bin dolar bulundu. Şüphelilerden bazılarının örgütün şifreli haberleşme programı ByLock'u kullandıkları öğrenildi.

Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.
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