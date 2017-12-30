Diyarbakır'da HDP binasına polis baskını

Serap Belovacıklı

DBP Diyarbakır İl Başkanlığı’nın 5’inci Olağanüstü Kongresi, HDP Diyarbakır İl Başkanlığı’nda bulunan Vedat Aydın Konferans Salonu’nda yapıldı. Tek liste ile gidilen olağanüstü kongrede DBP Diyarbakır İl Eş Başkanlığı’na İbrahim Çiçek ve Naşide Toprak seçildi. Kongrenin bitmesinin ardından salona giren Güvenlik Şube Müdürlüğü ekipleri, kongre sırasında asılı bulunan pankart ve flamaları toplayarak inceleme yaptı.Parti binasında polisin arama çalışmaları devam ederken, bina önünde de yoğun güvenlik önlemi alındı.Pankart ve afişlerin incelenmesinin ardından konuya ilişkin tutanak tutan polis ekipleri, daha sonra binadan ayrıldı.