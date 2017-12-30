Diyarbakır’da hükümet konağının bulunduğu bölgeye el bombası atıldı

Diyarbakır Bağlar ilçesi Sento Caddesi
üzerinde bulunan Bağlar Hükümet Konağı
ve polis merkezinin olduğu bölgeye kimliği belirsiz kişi veya kişiler tarafında el bombası atıldı.
BOMBA İMHA EKİPLERİ GELDİ
Olayı görenlerin ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Güvenlik şeridinin çekilmesinin ardından bomba imha ekipleri olay yerine gelerek çalışma başlattı.
OLAY YERİNDE ÇALIŞMALAR DEVAM EDİYOR
Yapılan incelemelerin ardından kaldırımın üzerine bırakılan cismin el bombası olduğu anlaşılması üzerine çevredeki vatandaşlar bombanın patlaması ihtimaline karşı güvenli bölgeye çekildi.
Bu sırada olay yerinden geçen montlu bir kişi şüphe üzerine durdurularak üzeri arandı.
Olay yerinde çalışmalar devam ediyor.
Gizem Yetil