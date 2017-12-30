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Diyarbakır’da hükümet konağının bulunduğu bölgeye el bombası atıldı

Diyarbakır’ın Bağlar ilçesinde kaymakamlık ve polis merkezinin olduğu bölgeye el bombası atıldı

Diyarbakır’da hükümet konağının bulunduğu bölgeye el bombası atıldı
Diyarbakır Bağlar ilçesi Sento Caddesi üzerinde bulunan Bağlar Hükümet Konağı ve polis merkezinin olduğu bölgeye kimliği belirsiz kişi veya kişiler tarafında el bombası atıldı.


BOMBA İMHA EKİPLERİ GELDİ


Olayı görenlerin ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Güvenlik şeridinin çekilmesinin ardından bomba imha ekipleri olay yerine gelerek çalışma başlattı.


OLAY YERİNDE ÇALIŞMALAR DEVAM EDİYOR


Yapılan incelemelerin ardından kaldırımın üzerine bırakılan cismin el bombası olduğu anlaşılması üzerine çevredeki vatandaşlar bombanın patlaması ihtimaline karşı güvenli bölgeye çekildi.

Bu sırada olay yerinden geçen montlu bir kişi şüphe üzerine durdurularak üzeri arandı.

Olay yerinde çalışmalar devam ediyor.
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