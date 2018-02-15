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Diyarbakır'da izinsiz gösteriye izin verilmedi

Diyarbakır'da, terör örgütü PKK elebaşı Öcalan'ın yakalanarak Türkiye'ye getirilmesinin yıl dönümü bahanesiyle izinsiz açıklama yapmak isteyen HDP'li gruba izin verilmedi

15 Şubat 2018, Perşembe 21:05
Diyarbakır'da izinsiz gösteriye izin verilmedi
Merkez Bağlar ilçesindeki Koşuyolu Parkı'nda bir araya gelen, aralarında HDP Ağrı Milletvekili Berdan Öztürk'ün de bulunduğu grup, terör örgütü PKK elebaşı Abdullah Öcalan'ın yakalanarak Türkiye'ye getirilmesinin yıl dönümü bahanesiyle izinsiz açıklama yapmak istedi.

'BURASI MUZ CUMHURİYETİ DEĞİL'

Güvenlik önlemi alan polis, açık alanda açıklama yapmanın yasal olmadığını belirtti.

HDP'li grubun açıklama yapmak için ısrar etmesi üzerine İl Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Şube Müdürü, şu ifadeleri kullandı:

"Siz parlamentoda yemin etmiş bir insansınız, kanunlar üzerine yemin etmiş bir insansınız. Burası muz cumhuriyeti değil. 'Ben istediğimi istediğim her yerde yaparım' böyle bir keyfiyet dünyanın hiçbir yerinde yok. Siz şu anda ona getiriyorsunuz. Gerekli inisiyatif gösterildiği zaman bunlar size gösteriliyor. Şu anda bu inisiyatif yok. Kanunen burada suç teşkil ediyor. Lütfen hiç tartışmayalım, gerginlik de olmasın."

GRUP AÇIKLAMA YAPMADAN DAĞILDI

Kentin güvenliğinin herkesi ilgilendirdiğine işaret eden Güvenlik Şube Müdürü, bunu sarsacak ve riske sokacak hiçbir davranışın olmaması gerektiğini kaydetti.

Şube Müdürü, "Sizler seçilmişler, bizler kamu görevlileri bu işi el birliğiyle yürütmemiz, yapmamız lazım. Herkes istediğini yaptığı anlamına gelirse, bu şehrin güvenliği riske girer." diye konuştu.



Daha sonra Öztürk ve beraberindeki partililer araçla HDP il binasına geçti.

İl binasında herhangi bir açıklama yapmayan grup, daha sonra dağıldı.

AA


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