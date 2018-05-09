Diyarbakır’da müthiş güvenlik

KUPA YOLCULUĞU BUGÜN YAPILACAK

Erdinç Şahin

arasında oynanacak’ne ev sahipliği yapacak olantüm hazırlıklar tamamlandı. Kentte bugün ve yarın adeta kuş uçurtulmayacak.Özellikle yarın güvenlik önlemleri üst seviyeye çıkartılacak. 10 bini aşkın güvenlik personeli görev yapacak.yaptığı açıklamada, “Devlet büyüklerimiz, bakanlarımız ve çok sayıda misafirimiz gelecek. Maçın zevkle seyredilmesi için her türlü tedbiri alacağız” dedi., zorlu mücadele öncesi son idmanını sabah saatlerinde’nde gerçekleştirecek. Sarı-Lacivertli kafile saat 16.30’da özel bir uçakla finali oynanacağı Diyarbakır’a gidecek. 18.30’dave kaptandüzenlenecek basın toplantısına katılacak.kafilesi, finalin ardından yarın 01.30’da yine özel bir uçakla İstanbul’a dönüş yapacak.