Diyarbakır’da müthiş güvenlik

Akhisar ile Fenerbahçe
arasında oynanacak Türkiye Kupası Finali
’ne ev sahipliği yapacak olan Diyarbakır’da
tüm hazırlıklar tamamlandı. Kentte bugün ve yarın adeta kuş uçurtulmayacak.
Özellikle yarın güvenlik önlemleri üst seviyeye çıkartılacak. 10 bini aşkın güvenlik personeli görev yapacak. İl Emniyet Müdürü Tacettin Aslan
yaptığı açıklamada, “Devlet büyüklerimiz, bakanlarımız ve çok sayıda misafirimiz gelecek. Maçın zevkle seyredilmesi için her türlü tedbiri alacağız” dedi.
KUPA YOLCULUĞU BUGÜN YAPILACAK
Fenerbahçe
, zorlu mücadele öncesi son idmanını sabah saatlerinde Samandıra Tesisleri
’nde gerçekleştirecek. Sarı-Lacivertli kafile saat 16.30’da özel bir uçakla finali oynanacağı Diyarbakır’a gidecek. 18.30’da Aykut Kocaman
ve kaptan Volkan Demirel,
düzenlenecek basın toplantısına katılacak. Fenerbahçe
kafilesi, finalin ardından yarın 01.30’da yine özel bir uçakla İstanbul’a dönüş yapacak.
Erdinç Şahin