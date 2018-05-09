Futbol Basketbol Diğer Sporlar espor

Diyarbakır’da müthiş güvenlik

Akhisar ile Fenerbahçe arasında oynanacak Türkiye Kupası Finali’ne ev sahipliği yapacak olan Diyarbakır’da tüm hazırlıklar tamamlandı. Kentte bugün ve yarın adeta kuş uçurtulmayacak.

Diyarbakır’da müthiş güvenlik
Akhisar ile Fenerbahçe arasında oynanacak Türkiye Kupası Finali’ne ev sahipliği yapacak olan Diyarbakır’da tüm hazırlıklar tamamlandı. Kentte bugün ve yarın adeta kuş uçurtulmayacak.

Özellikle yarın güvenlik önlemleri üst seviyeye çıkartılacak. 10 bini aşkın güvenlik personeli görev yapacak. İl Emniyet Müdürü Tacettin Aslan yaptığı açıklamada, “Devlet büyüklerimiz, bakanlarımız ve çok sayıda misafirimiz gelecek. Maçın zevkle seyredilmesi için her türlü tedbiri alacağız” dedi.
 

KUPA YOLCULUĞU BUGÜN YAPILACAK


Fenerbahçe, zorlu mücadele öncesi son idmanını sabah saatlerinde Samandıra Tesisleri’nde gerçekleştirecek. Sarı-Lacivertli kafile saat 16.30’da özel bir uçakla finali oynanacağı Diyarbakır’a gidecek. 18.30’da Aykut Kocaman ve kaptan Volkan Demirel, düzenlenecek basın toplantısına katılacak. Fenerbahçe kafilesi, finalin ardından yarın 01.30’da yine özel bir uçakla İstanbul’a dönüş yapacak.


SON 24 SAATTE YAŞANANLAR

Fatih Terim: Hesap yok zafer var

Fatih Terim: Hesap yok zafer var
Fatih Terim onu sildi! İtalya yolcusu...

Fatih Terim onu sildi! İtalya yolcusu...
Yasin Öztekin Göztepe yolcusu!

Yasin Öztekin Göztepe yolcusu!
Talisca'nın peşini bırakmıyorlar! İtalyanlar kafayı taktı...

Talisca'nın peşini bırakmıyorlar! İtalyanlar kafayı taktı...
Son dakika! Burak Yılmaz sezonu kapattı

Son dakika! Burak Yılmaz sezonu kapattı
Galatasaray, evinde yakıp yıkıyor!

Galatasaray, evinde yakıp yıkıyor!
Beşiktaş yönetimi Atiba’yla restleşiyor

Beşiktaş yönetimi Atiba’yla restleşiyor
Başakşehir Ruben Riberio transferini bitiriyor

Başakşehir Ruben Riberio transferini bitiriyor
Aziz Yıldırım'ın seçim yatırımı kupalar!

Aziz Yıldırım'ın seçim yatırımı kupalar!
İşte Garry Rodrigues'in son talibi!

İşte Garry Rodrigues'in son talibi!
Galatasaray'da gençlik harekatı! İki isim mercek altında...

Galatasaray'da gençlik harekatı! İki isim mercek altında...