Diyarbakır’da otellerde yer kalmadı

OTELLERDE YER KALMADI

Türkiye Kupası: Fenerbahçe Akhisarspor maçı ne zaman? Saat kaçta, hangi kanalda?

Fenerbahçe kafilesi Diyarbakır’da

Mehmet Nuri Turan

Galatasaray’ı eleyen Akhisarspor ile ilk maçta Beşiktaş ile 2-2 berabere kalıp tatil edilen ikinci maça Beşiktaş’ın maça çıkmamasıyla 3-0 hükmen galibiyetle adını finale yazdıran Fenerbahçe arasındaki final bugün saat 20.30’da Diyarbakır’da oynanacak. Ziraat Türkiye Kupası final maçı ile açılışı da yapılacak olan Yeni Diyarbakır Stadı'nda maç öncesi takımlar kente gelmeye başladı. Sabah saatlerinde kente gelen Akhisarspor maç saatini bekleyeceği otele yerleşti.Fenerbahçe ile Akhisarspor arasında oynanacak kupa finali en çok Diyarbakırlıları sevindirdi.Diyarbakır Otelciler Derneği Başkanı Havva Doğan, ilkbahar sezonuna iyi başladıklarını söyledi. Ziraat Türkiye kupası maçı öncesi son üç gündür olağanüstü bir doluluk yaşadıklarına dikkat çeken Doğan, “Misafirlerimizin çoğunu evimize bile alıyoruz. Tüm otelciler boş odalarını birbirlerine vermeye başladı. Amacımız kimseyi dışarıda bırakmamak. Şu anda Diyarbakır’da hiçbir otelde son üç gün için boş oda kalmadı. 8-9-10 mayıs tarihleri arasında otellerde boş yer bulamazsınız. Bazı otelci arkadaşlarımızda kulüpler, bazılarında kulüpler var, bazılarında taraftarlar var. Bir şekilde maç ile alakalı bir doluluk yaşandığını söyleyebiliriz” dedi.“Huzursuz bir ortam yaşandı ne yazık ki, doğal olarak insanların güven algısı kırılmıştı. Sonraki süreçte, turizm sektörü bir bütün olarak ve tabi ki diğer bileşenleri ile beraber bu güvensizlik algısını kırmayı başardık. Bunu çeşitli fuarlarla, organizasyonlarla kırmaya çalıştık ve kısmen de kırdığımızı düşünüyoruz ki bugün bu süreci yaşıyoruz.”