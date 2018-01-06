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Diyarbakır'da patlama

Diyarbakır'da genellikle kafelerin bulunduğu Sanat Sokağı'ndaki bir binada el yapımı patlayıcının infilak ettirilmesi sonucu patlama meydana geldi 

06 Ocak 2018, Cumartesi 19:47
Diyarbakır'da patlama
Diyarbakır'ın Yenişehir İlçesi Kooperatifler Mahallesi'nde bulunan araç trafiğine kapalı ve çoğunlukla kafelerin bulunduğu Sanat Sokağı'nda bir binanın 3'üncü katında saat 14.50 sıralarında bir patlama meydana geldi.


PATLAMADA YARALI VE CAN KAYBI OLMADI


Patlama nedeniyle bölgeye çok sayıda itfaiye, ambulans ve polis ekibi sevk edildi. Olay yerinde yapılan ilk incelemede patlamada yaralı veya can kaybının olmadığı tespit edildi.

Patlamada bazı iş yerlerinin camlarında hasar oluştu, patlamadan sonra binada bulunanlar tahliye edildi.


EL YAPIMI PATLAYICI İNFİLAK ETTİRİLDİ


Özel harekat timlerinin de güvenlik önlemi aldığı bölgede, patlamanın kafelerin bulunduğu 5 katlı binanın 3’üncü katındaki giriş koridoruna bırakılan bardak içerisine düzeneklenmiş el yapımı patlayıcının infilak ettirilmesi sonucu meydana geldiği tespit edildi.



Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmaları devam ederken, polis güvenlik kameralarını da incelemeye alarak saldırıyı gerçekleştiren kişi yada kişilere yönelik çalışma başlattı.




 


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