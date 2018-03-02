Diyarbakır'da tüp bomba gibi patladı

Diyarbakır’da bir işyerinde tüp patladı. Facianın eşiğinden dönülen olayda ölen ya da yaralanan olmazken, çevredeki ev ve iş yerlerinde büyük hasar oluştu

Diyarbakır'da tüp bomba gibi patladı
Olay, saat 16.00 sıralarında Bağlar ilçesine bağlı Fatih Caddesi üzerinde bir silah dükkanında meydana geldi. Alınan bilgiye göre, silah tamiri yapıldığı sırada henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı ev tipi tüp büyük bir gürültü ile patladı. Patlamanın etkisiyle iş yeri kullanılamaz hale gelirken, çevrede bulunan ev ve iş yerlerinde büyük hasar meydana geldi. Olayın ardından çevredeki vatandaşlar itfaiye ve 112 ekiplerine haber verdi. Ölen ya da yaralının olmadığı patlama büyük bir facianın eşiğinden dönüldü. 

OLAY YERİNDE İNCELEME SÜRÜYOR

Olayın ardından bölgeye gelen polis ekipleri emniyet şeridi oluşturup vatandaşları uzaklaştırdı. Olay yeri inceleme ekipleri patlamanın nedeni araştırmak için incelemelerde bulundu. İkinci bir patlama riskine karşı polis çevrede bulunan vatandaşları uyarırken, 112 ekipleri de bölgede hazır bekletildi. Olayla ilgili inceleme başlatıldı. 


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