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Diyarbakır'daki silahlı çatışmanın görüntüleri ortaya çıktı

Diyarbakır'da önceki gün işlek bir cadde üzerinde meydana gelen ve 2 kişinin öldüğü, 2 kişinin yaralanmasıyla sonuçlanan silahlı çatışmanın görüntüleri ortaya çıktı. MOBESE kamerasına yansıyan görüntülerde, araba ile çatışma yerinden kaçan bir kişi o sırada karşıya geçmeye çalışan küçük bir kıza çarpıp metrelerce savurarak bölgeden kaçtığı da görüldü

Diyarbakır'daki silahlı çatışmanın görüntüleri ortaya çıktı
Diyarbakır'ın Merkez Kayapınar ilçesi Fırat Bulvarı 473'üncü sokakta önceki gün arazi anlaşmazlığı nedeniyle iki aile arasında çıkan ve 2 kişinin ölümü, 3 kişinin yaralanması ile sonuçlanan sopalı ve silahlı kavganın görüntüleri ortaya çıktı. Mobese kameraları tarafından kaydedilen görüntülerde, tarafların önce birberlerini sopalarla dövdükleri ardından silahların çekilip ateşlendiği görüldü. Görüntülerde, çok kalabalık olan cadde üzerinde ellerinde tabanca olan tarafların birbirlerine ateş etma anları görülürken, bir araçtan inen bir kişinin de elindeki tabanca ile karşı taraftakilere rastgele ateş ettiği gözlendi.


KAÇMAK İSTERKEN ARAÇ İLE KÜÇÜK KIZA ÇARPTI

 
Silahlı çatışmada katılanlardan biri aracı ile kaçmaya çalışırken başka bir araç ile önü kesilmek istendi. Araç kaçmaya devam ederken, o sırada yolun karşısına geçmeye çalışan 11 yaşındaki Esra K.'ya çarpıp metrelerde savurduktan sonra kaçtığı görüldü.

İşte o görüntüler:


 

4 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI, OPERASYON SÜRÜYOR


Yaralanan Esra K. hastaneye kaldırılarak tedavi altına alınırken, polis silahlı çatışmaya katılan ve kimliği tespit edilen 4 kişiyi gözaltına aldı. Silahlı çatışmaya katılanların yakalanması için Diyarbakır polisinin çalışması sürüyor.


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