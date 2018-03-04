Diyarbakır’daki yeni stadın ismi belli oldu

Büşra Kamış

Diyarbakır'da UEFA standartlarındaki modern projesi, konfor ve modernlik açısından Türkiye'nin sayılı, bölgenin de en büyük stadyumu olan 33 bin kişi kapasiteli stadyumun ismi belli oldu. Ali Gaffar Okkan, Mezopotamya gibi isimler tartışılırken, Spor Bakanlığı'nın her şehirde olduğu gibi burada da şehir isminden yana karar alarak Yeni Diyarbakır Stadyumu ismini verdiği bildirildi.UEFA standartlarındaki modern projesi, konfor ve modernlik açısından Türkiye'nin sayılı, bölgenin de en büyük stadyumu olacak 5 katlı yeni stadyumda 306 engelli aracı ve 84 otobüsün park edilebileceği 2 bin 340 araç kapasiteli otopark yer alacak. 126 milyon 632 bin liraya mal olacak stadın zemini doğal çim ve alttan ısıtmalı olacak. Bu arada açılış aşamasına gelen stat ilgi görmeye devam ediyor.