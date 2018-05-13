Diyarbakır Ergani’de aşırı yağış sele neden oldu

Diyarbakır'ın Ergani ilçesinde bugün etkili olan sağanak yağış sonrası su taşkınları yaşandı.





Yağmur tahliye sisteminin yetersiz kaldığı yağışlar sonrası kanalizasyonlar taştı.

SOKAĞA ÇIKMAK İMKANSIZ HALE GELDİ

Taşan sular caddelere dolunca vatandaşlar da olumsuz yönde etkilendi.





Çoğu cadde ve sokağa çıkmak imkansız hale gelirken birçok evi su bastı.

KÜTÜPHANE ZARAR GÖRDÜ

Taşan suların olumsuz etkilediği yerlerden biri de İlçe Halk Kütüphanesi oldu. Sel suları altında kalan kütüphanenin önünde bulunan parke taşları yerinden sökülürken, suların dolduğu kütüphane binasında da kitap ve eşyalar su altında kaldı. Kütüphanede kitap ve eşyaları kurtarma çalışmalarının devam ettiği belirtildi.