Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinde vatandaşlar sokağa çıkmaya korkuyor

"NE AKŞAM NE GÜNDÜZ RAHAT DEĞİLİZ"

MÜDAHALE ETSEN BİR TÜRLÜ ETMESEN BİR TÜRLÜ

"KÜÇÜK ÇOCUKLARIN ELLERİNE ESRAR TORBASI VERİLİYOR"

İLÇEDE 63 METRUK BİNA VAR

Büşra Kamış

’ınilçesinde yoğun şekilde bulunan ve atıl durumda olan metruk binalar madde bağımlılarının mekanı haline geldi. Polisin sıklıkla yaptığı operasyonlara rağmen uyuşturucu kullananlarının mesken tuttuğu ve fuhuş da yapıldığı iddia edilen bu binalar vatandaşları tedirgin ediyor. Hemen hemen her mahallesinde bulunan metruk binalar nedeniyle gündüz dahi sokağa çıkmaya korkar olduklarını ifade eden ilçe sakinleri bu binaların yıkılmasını istiyor.Fatih Mahallesi sakinlerinden Ali Mavi, ne akşam ne gündüz rahat olmadıklarını vurgulayarak, “İpsizi, sapsızı her türlü insan girip çıkıyor. Bu binalar yıkılsa çok rahat edeceğiz. Sadece ben değil bütün mahalle rahatsız bu durumdan. İnşallah sesimiz yetkililere gider de buraları yıkarlar. Bin bir çeşit insan giriyor buraya” dedi.Bir diğer mahalle sakini Abdurrahim Atmaca bu binalarda her türlü pisliği gördüklerini dile getirerek, “Evim tam karşıda Annem ve eşim akşam 18.00'dan sonra korkudan dışarı çıkamıyor. Kendi gözümle gördüm. Üç sefer orada 5-6 kişi binaya girmiş. Biri kapıda gözcülük yapıyor. Diğerleri içeride içiyordu. Müdahale etsen bir türlü etmesen bir türlü. Bir şey desem tepki gösterecekler. Birbirimize gireceğiz. Kaç sefer imza topladık. İmza toplamak işi değil bu. Metruk binaların sahibinin imza vermesi gerekiyormuş. Ev sahipleri olmadan yıkamıyorlar. Buralar bu binalardan temizlense çok güzel olur” diye konuştu.Metruk binalara giren bağımlıların bağırıp çağırdığını aktaran Hüseyin Baran, “Kaç sefer dilekçe verdik. Mülk sahiplerinin imza vermesi gerektiğini söylediler. Polisler kaç kere geldi. Yakalayıp götürdüler. Hemen yukarıda da bu binalardan var. Orası da öyle. Kaç kere pencereleri falan yaptılar kapattılar ama yine kırıp içeri giriyorlar” ifadelerinde bulundu.Metruk binaların yıkılmasını isteyen Sultan Karakuzu, okul yanlarında da bulunan metruk binalara dadanan bağımlıların çocukların ellerine esrar torbası verdiğini de iddia ederek, şunları kaydetti:“Esrar içiyorlar, hırsızlık yapıyorlar, kadın getiriyorlar buraya. Fuhuş yapıyorlar. Ben kadın olarak rahatsızım. Burada okul da var. Küçük çocukların ellerine esrar torbası veriyorlar. Buranın yıkılmasını istiyorum. Mahallelinin hepsi istiyor. Kaç kere dilekçe verdik. Tapulu olduğu için belediye yıkamıyor. Rica ediyoruz buraları yıksınlar. Çünkü pislik çok oluyor burada.”Belediye yetkililerinden edinilen bilgiye göre ilçede genelinde bulunan 93 metruk bina ile ilgili olarak 2014 yılından beri yapılan çalışmalarda 21 binanın yıkıldığı 9'unun tadilatının yapıldığı geriye kalan 63 metruk binanın da sahibine ulaşılamadığı için işlem yapılamadığı belirtildi.Öte yandan, önceki gün polisin uyuşturucu ile mücadele kapsamın metruk binalara yaptığı operasyonda uyuşturucu kullandığı tespit edilen 6 kişi gözaltına alındı. Binada yapılan aramada da şahıslar tarafından kullanıldığı değerlendirilen uyuşturucu maddeler ele geçirildi.