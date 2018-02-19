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Diyarbakır Sur’da patlama: 2 kişi yaralandı

Diyarbakır’ın merkez Sur ilçesinde, sokağa çıkma yasağı bulunan bölgeye giren 2 kişi, yerde görüp tekmeledikleri cismin patlaması sonucu yaralandı

19 Şubat 2018, Pazartesi 18:56
Diyarbakır Sur’da patlama: 2 kişi yaralandı
Merkez Sur ilçesinde sokağa çıkma yasağının devam ettiği Süleyman Nafiz Mahallesi’ndeki Süleyman Nazif İlkokulu’nun arka bölümünde, bugün saat 17.00 sıralarında bir patlama meydana geldi.

YARALILAR HASTANEYE KALDIRILDI


Patlamada, 17 ve 20 yaşlarında olduğu öğrenilen 2 kişi yaralandı. Yaralılar, bölgeye gönderilen ambulanslar ile devlet hastanesine kaldırıldı.

Patlamanın, yasaklı bölgeye kaçak olarak girip fotoğraf çeken 2 kişinin yerde buldukları cismi tekmelemesi sonucu meydana geldiği belirtildi.

Canan ALTINTAŞ- Serdar SUNAR/DİYARBAKIR, (DHA)


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