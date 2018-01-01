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Diyarbakır Tabip Odası'ndan skandal doğuma inceleme

Dicle Üniversitesi'nde HIV virüsü taşıyan bir kadının doğumu sırasında, doktorun eline batan iğne ile HIV virüsü bulaşmasına ilişkin Diyarbakır Tabip Odası inceleme başlattı

01 Ocak 2018, Pazartesi 15:44
Diyarbakır Tabip Odası'ndan skandal doğuma inceleme
Tabip odasından yapılan açıklamada, "26 Aralık’ta Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Kadın Doğum Polikliniği'ne başvuran HIV taşıyıcısı gebe hastanın hastaneye yatırılmasından operasyona alınmasına kadar yaşanan sorunları duyum aldığımız andan itibaren takip etmekteyiz. Diyarbakır Tabip Odası yönetimi olarak mevcut olayla ilgili inceleme başlatmış bulunmaktayız. İnceleme sonucunda sağlık hakkı ihlali ayrımcılık veya mesleki etik ihlal tespit edildiği durumda ilgili kurullarımıza da soruşturulması için iletilecektir" denildi.

Dicle Üniversitesi Hastanesi'nde yaşanan doğum skandalının ayrıntıları ortaya çıktıDicle Üniversitesi Hastanesi'nde yaşanan doğum skandalının ayrıntıları ortaya çıktı

Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne getirilen HIV pozitif taşıyan hamile bir kadına müdahale eden asistan doktora, kullandığı iğnenin parmağına batması sonucu virüs bulaştığı iddia edilmişti.

 
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