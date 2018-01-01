Diyarbakır Tabip Odası'ndan skandal doğuma inceleme

Dicle Üniversitesi Hastanesi'nde yaşanan doğum skandalının ayrıntıları ortaya çıktı

Senim Tanay

Tabip odasından yapılan açıklamada,denildi.Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne getirilen HIV pozitif taşıyan hamile bir kadına müdahale eden asistan doktora, kullandığı iğnenin parmağına batması sonucu virüs bulaştığı iddia edilmişti.