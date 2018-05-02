Diyarbakır turizmde altın çağını yaşıyor

Oğuz Ekici

Vali Güzeloğlu, "Diyarbakır'ın her yönüyle hak ettiği yere gelmesini sağlamak adına bir bütünsel kararlılığı sergiliyoruz. Aldığımız sonuçlar da doğru yolda olduğumuzu gösteriyor. Bütün turizm işletme otellerimizde Nisan ve Mayıs aylarında doluluk oranımız % 100" dedi.Kentte bu yıl turizmde önemli bir canlanma yaşandığını belirten Güzeloğlu, Diyarbakır ve Sur'un yeniden ihtişamlı günlerine döndüğünü söyledi.Diyarbakır'ın geleceğine, kalkınmasına ve gelişmesine katkı sunacak her meselede gayret sergileyen bir anlayışa sahip olduklarını belirten Güzeloğlu, şöyle konuştu:"Sadece Melikahmet Caddesi'nde alt ve üst yapıya 150 milyon lirayı aşkın yatırım yapan devletimiz, merkezi ve yerel yönetimlerle Sur'u olması gereken ve gelen herkesin görmekte mutlu olacağı bir boyuta taşıyor. Suriçi'ndeki tescilli bütün yapıların restorasyonları devam etmektedir. Buna, camilerimiz, kiliselerimiz, ibabet evlerimiz ve şüphesiz geçmişten gelen kültür değerlerimiz dahildir.Ziyan edilecek hiçbir şeyimiz yok. Çünkü geçmişte çok ziyan edildi. Otellerin doluluk oranının % 100 olması çok mutluluk veren ve hepimizi sevindiren bir gelişmedir. Haftasonu, tarihi yarımada içerisinde ve Diyarbakır’ımızda adeta adım atacak yer kalmayan bir yoğunluk yaşıyoruz. Esnafımızdan bize gelen paylaşımlar bu yöndedir.Bu gelişimi çoğaltmayı amaçlıyoruz. Yeni otel yatırımı için arsa taleplerinin olması mutluluk vericidir. Diyarbakır turizmine dönük önemli bir gösterge de havaalanımızın yolcu trafiğidir. İlk 3 ay toplamında, Diyarbakır'da 532 bin 365 yolcu sayısına ulaştık. Dış hat uçuşlarında geçtiğimiz yıla oranla % 50 artış yaşandı. İç hatlarda Türkiye'nin en yüksek doluluk oranı İstanbul bağlantılı Diyarbakır uçuşlarıdır.” Güzeloğlu ayrıca, ilk üç aylık turist sayısı değerlendirmesinde 100 bin bandını yakaladıklarını kaydetti.