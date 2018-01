Diyarbakır Valiliği yakınında patlama

15 YAŞINDA BİR ÇOCUK BİSİKLETLE BIRAKTI



PATLAMA ANI:

VALİLİKTEN AÇIKLAMA

PİKNİK TÜPÜYLE GÜÇLENDİRİLMİŞ EYP



YAKALANMASI İÇİN ÇALIŞMA BAŞLATILDI

Gizem Yetil

Diyarbakır Valiliği binası vatandaş girişinin bulunduğu cadde köşesinde bulunan çöp konteynerinin yanına bırakılan cisim büyük bir gürültüyle patladı. Olayda ölen ya da yaralanan olmazken, bölgeye çok sayıda polis ve ambulans sevk edildi.Bölgeye giden ekipler tarafından yapılan incelemede çöp kutusu içinde bir cismin patladığı tespit edildi. Yapılan inceleme ve görgü tanıklarının ifadesine başvuran polis ekipleri, 15 yaşlarında kapüşonlu bir kişinin bisikletle gelerek elindeki çantayı çöp konteynerine atıp bölgeden uzaklaştığını tespit etti. Konteynere atılan çanta büyük bir gürültü ile patladı.Polis ekipleri eşkalini aldıkları zanlının yakalanması için bölgede geniş kapsamlı operasyon başlattı.Diyarbakır Valiliği, patlamanın piknik tüpüyle güçlendirilmiş El Yapımı Patlayıcı (EYP) düzeneği olduğunun tespit edildiğini duyurdu. Diyarbakır Valiliği akşam saatlerinde meydana gelen patlama ile ilgili açıklama yaptı.Açıklamada, "27 Ocak 2018 Cumartesi günü saat 18.10 sıralarında ilimiz Yenişehir ilçesi Ekinciler Caddesi ile Lise Caddesi kesişiminde valilik binası civarında bulunan çöp konteynırı içerisinde patlama meydana gelmiştir. Konu ile ilgili olarak olay yerinde güvenlik görevlilerimizce yapılan ilk incelemede patlamanın piknik tüpüyle güçlendirilmiş EYP düzeneği nedeniyle meydana geldiği anlaşılmıştı.Olay nedeniyle her hangi bir can ve mal kaybı yaşanmamış olup vatandaşlarımızın can ve mal emniyeti ile şehrimizin huzurunu bozmaya dönük bu patlamayı gerçekleştirenlerin yakalanması için güvenlik kuvvetlerimiz tarafından gerekli çalışmalara ivedilikle başlanmıştır" denildi.