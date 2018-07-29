Diyarbakır'da 2 terörist etkisiz hale getirildi
Diyarbakır'ın Lice ilçesinde tespit edilen teröristlerle güvenlik güçleri arasında çıkan çatışmada 2 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi.
Diyarbakır'ın Lice ilçesinde 2 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince dün ilçenin güneyindeki kırsal alanda bir grup PKK'lı terörist tespit edildi.
Sağlanan sıcak temasta 2 örgüt mensubu etkisiz hale getirildi.
Teröristlerin üzerinde M-16 ve kalaşnikof, tabanca ve el telsizi ele geçirildi.
AA