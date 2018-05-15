Diyarbakır'da arazi kavgası: 5 ölü, 2 yaralı Diyarbakır'ın Ergani ilçesi Akçakale Köyü Şeyh Gür mezrasında aralarında arazi anlaşmazlığı bulunan iki aile arasında çıkan çatışmada DHA'nın haberine göre 5 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi de yaralandı.