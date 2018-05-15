Diyarbakır'da arazi kavgası: 5 ölü, 2 yaralı

Diyarbakır'ın Ergani ilçesi Akçakale Köyü Şeyh Gür mezrasında aralarında arazi anlaşmazlığı bulunan iki aile arasında çıkan çatışmada DHA'nın haberine göre 5 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi de yaralandı.

15 Mayıs 2018, Salı 14:03 Son Güncelleme: 15 Mayıs 2018, Salı 14:26
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Akçakale köyü Şeyhgür mezrasında, mahkemelik olan bir arazi anlaşmazlığı nedeniyle 2 aile arasında çıkan silahlı kavgada ölü sayısı 5’e çıktı.

Yaralı 2 kişiden birinin de durumunun ağır olduğu ve helikopterle hastaneye götürüldüğü öğrenildi.

GÜVENLİK GÜÇLERİ KÖY CİVARINDA ÖNLEM ALDI

Silahlı kavganın yaşandığı Şeyhgür mezrasına gelen jandarma ekipleri köy çevresinde, içerisinde önlem alırken, giriş-çıkışlar ise kontrollü olarak yapılıyor.

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