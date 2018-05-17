Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinde iki aile arasında çıkan silahlı kavgada 1 kişi yaşamını yitirdi, 1 kişi yaralandı. Edinilen bilgilere göre, Oğlaklı köyünde Ak ve Tüfek aileleri arasında arazi anlaşmazlığı nedeniyle tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışma silahlı kavgaya dönüştü. Kavgada, A.Y.A. ve A.T., yaralandı. Yaralılar 112 Acil Servis ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı. Durumu ağır olan A.Y.A., tedavi altına alındığı Diyarbakır Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Bölgede güvenlik önlemi alan jandarma ekipleri, silahı ateşleyenleri bulmak için çok yönlü araştırmasını sürdürüyor. Olayla ilgili gözaltına alınan şüphelilerin işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.

İHA