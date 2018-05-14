Olay, Ergani ilçesi Caferan köyünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre iki çoban arasından henüz belirlenemeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede büyüyerek silahlı kavgaya dönüştü. Çıkan kavga da biri ağır olmak üzere iki çoban yaralandı. Olayı gören köylülerin haber vermesi üzerine yaralılar bölgeye gelen ambulans helikopterle Dicle Üniversite Tıp Fakültesine kaldırıldı.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.