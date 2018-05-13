Elazığ yönünden gelen Abdulkadir Karataş yönetimindeki 21 AR 500 plakalı otomobil, Ergani ilçesi yakınlarında sürücüsünün kontrolünden çıkarak takla attı. Kazada, otomobildeki 2'si çocuk, 7 kişi yaralandı. Yaralılar, olay yerine sevk edilen ambulanslarla Ergani Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Durumu ağır olan iki yaralı, ilk müdahalelerinin ardından Diyarbakır Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.