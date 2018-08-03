Diyarbakır'da PKK operasyonu: 2 terörist etkisiz hale getirildi
Diyarbakır'ın Lice ilçesi kırsalında terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda 2 terörist etkisiz hale getirildi.
Diyarbakır'ın Lice ilçesi kırsalında terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda 2 terörist etkisiz hale getirildi.
Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, Duru köyü Bekirhan mezrası mevkisinde dün terör örgütü PKK'ya yönelik operasyon düzenlendi.
Operasyonda 2 terörist etkisiz hale getirildi.
AA