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Diyarbakır'da PKK operasyonu: 2 terörist etkisiz hale getirildi

Diyarbakır'ın Lice ilçesi kırsalında terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda 2 terörist etkisiz hale getirildi.

03 Ağustos 2018, Cuma 12:04
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Diyarbakır'ın Lice ilçesi kırsalında terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda 2 terörist etkisiz hale getirildi.

Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, Duru köyü Bekirhan mezrası mevkisinde dün terör örgütü PKK'ya yönelik operasyon düzenlendi.

Operasyonda 2 terörist etkisiz hale getirildi.

AA


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