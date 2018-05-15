Yenişehir ilçesinde otomobil ile yakıt taşıyan tren çarpıştı. Olay saat 16.45 sularında meydana geldi. Ahmet Arif Caddesi üzerinde bulunan hemzemin geçitten geçen otomobile o sırada geçmekte olan tren çarptı. Kazanın gerçekleştiğini görenler hemen 112 Acil Servis ekiplerine haber verdi.

YARALANAN SÜRÜCÜ HASTANEYE KALDIRILDI

Olay yerine gelen 112 ekipleri ağır yaralanan sürücüyü ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırdı. Kaza ile ilgili polis ekiplerinin başlatmış olduğu inceleme devam ederken bir yandan da otomobilin kaldırılması için çalışmalar sürüyor.

DİYARBAKIR (İHA)