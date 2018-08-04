Diyarbakır'daki surlara çıkma yasağına kimse uymuyor
Diyarbakır’da surlara çıkmak yasak olmasına rağmen can güvenliğini düşünmeyenler surlara çıkıp fotoğraf çektirdi
Diyarbakır’ın Sur ilçesinde vatandaşların hizmetine açılan Hz. Süleyman Camii yanındaki park alanını çevreleyen surlara çıkış, güvenlik nedeni ile yasaklanmıştı.
Surlardan düşen vatandaşlardan sonra yapılan duyuruları ve tabelaları dikkate almayanlar, fotoğraf çektirmek ve çevreyi seyretmek için surlara çıkıp tehlike oluşturmaya devam ediyor. İHA