  • Haberler
  • Yaşam
  • Diyarbakır'daki surlara çıkma yasağına kimse uymuyor

Diyarbakır'daki surlara çıkma yasağına kimse uymuyor

Diyarbakır’da surlara çıkmak yasak olmasına rağmen can güvenliğini düşünmeyenler surlara çıkıp fotoğraf çektirdi

04 Ağustos 2018, Cumartesi 11:08 Son Güncelleme: 04 Ağustos 2018, Cumartesi 11:08
A A

Diyarbakır’ın Sur ilçesinde vatandaşların hizmetine açılan Hz. Süleyman Camii yanındaki park alanını çevreleyen surlara çıkış, güvenlik nedeni ile yasaklanmıştı.

Surlardan düşen vatandaşlardan sonra yapılan duyuruları ve tabelaları dikkate almayanlar, fotoğraf çektirmek ve çevreyi seyretmek için surlara çıkıp tehlike oluşturmaya devam ediyor. İHA



SON 24 SAATTE YAŞANANLAR

;
BENZER HABERLER