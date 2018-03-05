Dizel otomobiller yasaklanabilir!

Adem Özdoğan

Almanya Federal Konseyi tarafından Salı günü alınan yeni bir kararla, Almanya’daki eyalet konseylerine yasal olarakotomobilleri yasaklama hakkı verildi. Ayrıca yaşlı ve çevreyi daha çok kirleten otomobillerinde şehir merkezlerine girişi durdurulabilir. Yaklaşıkotomobilin etkileneceği bu karara çevreci kuruluşlar tam destek verdi. Avrupa’ya ve tüm dünyaya örnek teşkil edebilecek bu kararın bir başka boyutu ise ekonomik. Alınan kararla Avrupa’nın en büyük üreticilerinin yer aldığı Almanya otomobil pazarına sert bir darbe indirilmiş oldu.Bu yasaktan ambulans, polis araçları ve çöp toplama kamyonları gibi kamu görevinde kullanılan araçlar muaf olacak.Kasım’de’de, otomobil endüstrisi temsilcileri ve Alman hükümeti arasındai tartışmak için düzenlenen bir toplantıda otomotiv devleri dizel emisyonların çevresel etkisinin iyileştirilmesi ve yasalara uygun hale getirilmesi için tamyatırım yapma taahhüdünde bulundu. Ancak Almanya Şansölyesiyılında’in karıştığıolayını hatırlattı. Otomobil üreticilerinin bu konudaki başarısızlıklarını ve aldatmacalarının altını çizerek emisyon dönüşüm ve iyileştirmelerinin Avrupa standartlarına uygun hale dönüştürülemeyeceğine inandığını söyledi.Almanya’da her yıl(NOx) gazının kirletici etkilerinden dolayıilaarası insan yaşamını yitiriyor. Almanya’da hava kirliliğinin en yüksek olduğu şehirlerin başında iseveyer alıyor.