Dizel otomobiller yasaklanabilir!

Almanya Federal Konseyi tarafından Salı günü alınan yeni bir kararla, Almanya’daki eyalet konseylerine yasal olarak dizel
otomobilleri yasaklama hakkı verildi. Ayrıca yaşlı ve çevreyi daha çok kirleten otomobillerinde şehir merkezlerine girişi durdurulabilir. Yaklaşık 12 milyon
otomobilin etkileneceği bu karara çevreci kuruluşlar tam destek verdi. Avrupa’ya ve tüm dünyaya örnek teşkil edebilecek bu kararın bir başka boyutu ise ekonomik. Alınan kararla Avrupa’nın en büyük üreticilerinin yer aldığı Almanya otomobil pazarına sert bir darbe indirilmiş oldu.
Bu yasaktan ambulans, polis araçları ve çöp toplama kamyonları gibi kamu görevinde kullanılan araçlar muaf olacak.
Kasım 2017
’de Berlin
’de, otomobil endüstrisi temsilcileri ve Alman hükümeti arasında dizel otomobiller
i tartışmak için düzenlenen bir toplantıda otomotiv devleri dizel emisyonların çevresel etkisinin iyileştirilmesi ve yasalara uygun hale getirilmesi için tam 1 milyar avro
yatırım yapma taahhüdünde bulundu. Ancak Almanya Şansölyesi Merkel
, 2015
yılında Volkswagen
’in karıştığı diselgate
olayını hatırlattı. Otomobil üreticilerinin bu konudaki başarısızlıklarını ve aldatmacalarının altını çizerek emisyon dönüşüm ve iyileştirmelerinin Avrupa standartlarına uygun hale dönüştürülemeyeceğine inandığını söyledi.
Almanya’da her yıl azot oksit
(NOx) gazının kirletici etkilerinden dolayı 6.000
ila 13.000
arası insan yaşamını yitiriyor. Almanya’da hava kirliliğinin en yüksek olduğu şehirlerin başında ise Stuttgart
, Düsseldorf
, Köln
ve Münih
yer alıyor.
Adem Özdoğan