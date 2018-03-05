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Dizel otomobiller yasaklanabilir!

Kararı veren üst düzey idari mahkeme, dizel otomobil yasağını uygulama yetkisini eyalet ve belediye makamlarına verdi. Ancak yasağın ne zaman ve nasıl uygulanacağı bilinmiyor.

Dizel otomobiller yasaklanabilir!
Almanya Federal Konseyi tarafından Salı günü alınan yeni bir kararla, Almanya’daki eyalet konseylerine yasal olarak dizel otomobilleri yasaklama hakkı verildi. Ayrıca yaşlı ve çevreyi daha çok kirleten otomobillerinde şehir merkezlerine girişi durdurulabilir. Yaklaşık 12 milyon otomobilin etkileneceği bu karara çevreci kuruluşlar tam destek verdi. Avrupa’ya ve tüm dünyaya örnek teşkil edebilecek bu kararın bir başka boyutu ise ekonomik. Alınan kararla Avrupa’nın en büyük üreticilerinin yer aldığı Almanya otomobil pazarına sert bir darbe indirilmiş oldu.

Bu yasaktan ambulans, polis araçları ve çöp toplama kamyonları gibi kamu görevinde kullanılan araçlar muaf olacak.

Kasım 2017’de Berlin’de,  otomobil endüstrisi temsilcileri ve Alman hükümeti arasında dizel otomobilleri tartışmak için düzenlenen bir toplantıda otomotiv devleri dizel emisyonların çevresel etkisinin iyileştirilmesi ve yasalara uygun hale getirilmesi için tam 1 milyar avro yatırım yapma taahhüdünde bulundu. Ancak Almanya Şansölyesi Merkel, 2015 yılında Volkswagen’in karıştığı diselgate olayını hatırlattı.  Otomobil üreticilerinin bu konudaki başarısızlıklarını ve aldatmacalarının altını çizerek emisyon dönüşüm ve iyileştirmelerinin Avrupa standartlarına uygun hale dönüştürülemeyeceğine inandığını söyledi.

Almanya’da her yıl azot oksit (NOx)  gazının kirletici etkilerinden dolayı 6.000 ila 13.000 arası insan yaşamını yitiriyor. Almanya’da hava kirliliğinin en yüksek olduğu şehirlerin başında ise Stuttgart, Düsseldorf, Köln ve Münih yer alıyor.
 

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