İtalya'nın başkenti Roma'da düzenlenen turnuvanın yarı final mücadelesinde dünya klasmanında 2. sırada yer alan Rafael Nadal ile 18. basamaktaki Novak Djokovic karşı karşıya geldi.

ADINI FİNALE YAZDIRDI

Turnuvada daha önce yedi kez şampiyonluk yaşayan Nadal, toprak kortta oynanan ve yaklaşık iki saat süren maçı 7-6 ve 6-3'lük setlerle 2-0 kazanarak adını finale yazdırdı.

Nadal'ın finaldeki rakibi Marin Cilic-Alexander Zverev maçının galibi olacak. 21 yaşındaki Zverev, geçen yıl Roma'da şampiyonluğa ulaşmıştı.

AA



