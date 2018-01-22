Dmitriy Peskov: Ecevit muhteşem bir politikacıydı



"PUTİN'LE ÇALIŞACAĞIMI HİÇ DÜŞÜNMEMİŞTİM"

Serap Belovacıklı

Peskov, Rossiya 1 televizyonunda Nailya Akserzade'nin programına konuk oldu. Moskova Devlet Üniversitesi Türkoloji bölümünden mezun olan ve çok iyi Türkçe bilen Peskov, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'le çalışmaya tercümanlıkla başladığını belirtti.Peskov, "Putin başbakanken, dönemin Türkiye Başbakanıgeldi. Ecevit muhteşem bir politikacıydı. Beni de Ankara Büyükelçiliği'nden Moskova'ya tercümanlık için göndermişlerdi. Putin genç bir başbakandı. Bu eşsiz bir olaydı. Moskova'da devlet başkanlığı idaresinde çalışmaya başladığımda bu olay aklıma geldi. O zaman ilk kez gördüğüm Putin'le Kremlin'de birlikte çalışacağımı hiç düşünmemiştim" dedi.Peskov, Putin'in bağımsız olarak aday olacağı başkanlık seçimleri için de Türkçe "Aklın yolu birdir" dedi ve bu atasözünü şöyle açıkladı:"Hayatta olaylar gelişirken mevcut tüm seçenekler arasında doğru ve makul olan tek bir yol vardır. Şimdi özellikle de seçim sürecine felsefi açıdan bakacak olursak da aklın yolu bir."