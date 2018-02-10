DNA'dan tespit edilen kadın cinayeti şüphelisi serbest bırakıldı

Antalya'da, geçen yıl nisan ayında evinde iple boğularak öldürülen Gülsüm Şahin'in cinayet zanlısı C.O., olaydan 8 ay sonra DNA eşleşmesinden tespit edilerek yakalandı. Gözaltına alınan şüpheli, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı

10 Şubat 2018, Cumartesi 00:34
DNA'dan tespit edilen kadın cinayeti şüphelisi serbest bırakıldı
Kepez ilçesi Gündoğdu Mahallesi'nde oturan Gülsüm Şahin, 7 Nisan 2017'de evinde iple boğularak öldürüldü. İnceleme başlatan Antalya İl Emniyeti Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, olay yerinden elde edilen bulguları, incelenmesi için Ankara Kriminal Polis Laboratuvarı Müdürlüğü'ne gönderdi. Yapılan moleküler genetik incelemede, Şahin'den alınan kuru kan örneğinden farklı erkek DNA profili belirlendi. İzmir Adli Tıp Grup Başkanlığı'nda yapılan sistematik otopside ise Gülsüm Şahin'de prostat spesifik antijen (PSA- spermin sıvılaşmasını sağlayan enzim) bulundu.

KAN ÖRNEĞİ ALINDI


Bunun üzerine soruşturmayı derinleştiren polis, görgü tanıklarının ifadesine başvurdu. Polis, olayın aydınlatılması için Gülsüm Şahin'in irtibatlı ve ilişki içerisinde bulunduğu kişileri belirleyerek kan örneği aldı. Şüphelilerden alınan kan örnekleri, Şahin'in otopsisinde elde edilen DNA profilleri ve diğer bulgularla karşılaştırılmak üzere İzmir Adli Tıp Grup Başkanlığı'na gönderildi. İncelemede, Gülsüm Şahin'in kan örneğinde bulunan erkek DNA profilinin, şüphelilerden C.O.'nun DNA profiliyle uyumlu olduğu belirlendi.

SERBEST BIRAKILDI

Gelişmenin ardından harekete geçen Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, dün saat 07.30 sıralarında C.O.'nun Kepez ilçesi Altınova Menderes Mahallesi'ndeki evine baskın yaptı. Gözaltına alınan C.O., polisteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. C.O., nöbetçi sulh ceza hakimliğince adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

DHA


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