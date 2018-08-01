Doğa Rutkay: Bir başıma dolaşmaya son!

İki hafta önce Piraye ve Rutkay Kerim adını verdiği ikizlerini kucağına alan Doğa Rutkay, yürüyüşe başladı. Önceki gün çocuklarını gezdirmeye çıkaran oyuncu o anı sosyal medya hesabından paylaşıp altına şu notu düştü:

"Bir başıma dolaşmalara son!

Ninniler, laf anlatmalar, muhteşem sesimle şarkılar filan

Bol gürültüye alışıklar.

7,5 aylığa kadar Güldür Güldür Show'da çalıştılar

Onlarca alkış aldılar, kılıktan kılığa girdiler.

"Her şey bu masada"yı benimle beraber sundular.

Bu bebeler insanlara ve bol gürültüye alışık..."

İŞTE O PAYLAŞIM...

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