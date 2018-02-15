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Doğa Rutkay'dan hamilelik açıklaması: Biz dört kişiyiz

Bir süredir hamile olduğu konuşulan Doğa Rutkay Kamal, iddiaları doğrulayarak sevenlerine ikiz müjdesi verdi. Doğa Rutkay Kamal fotoğraflı açıklamasında, "Doğrudur efendim, biz dört kişiyiz" dedi

15 Şubat 2018, Perşembe 13:40
Doğa Rutkay'dan hamilelik açıklaması: Biz dört kişiyiz
Kerimcan Kamal'la 2014 yılında evlenen Doğa Rutkay Kamal, hamile olduğu iddialarını doğruladı. Daha önce 40 yaşından önce anne olmak istediğini vurgulayan Doğa Rutkay Kamal, ikiz bebek müjdesi verdiği açıklamasını sosyal medyadan yayınladı.

Doğa Rutkay Kamal: 40'tan önce anne olmak istiyorumDoğa Rutkay Kamal: 40'tan önce anne olmak istiyorum

"BU FOTOĞRAFTA BİZ DÖRT KİŞİYİZ"

39 yaşındaki oyuncu Doğa Rutkay Kamal,şu ifadeleri kullandı:

"Doğrudur efendim, bu fotoğrafta biz dört kişiyiz. Bir kadın olarak tıpkı büyük büyük anneannelerim gibi ben de çifte bebek mutluluğu yaşıyorum. Tam da arzu ettiğimiz vakitte... Sevenler sağ olsun, öyle çok sordunuz öyle çok istediniz ki... Bu bebeklerin bir sebebi de sizlerin güzel kalbi. Ne mutlu bize. Vatana millete faydalı,merhametli, vicdanlı evlatlar olsunlar . Allah isteyen herkese bu müjdeyi yaşatsın en içten hislerimle bunu diliyorum. Dualarınıza, tüm iyi dileklerinize, saygınıza, sevginize, içtenliğinize kalben teşekkürler. inşallah kucağımıza alalım, hep beraber sevelim"



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