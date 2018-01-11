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Doğa Rutkay kafaları karıştırdı

Aldığı kilolarla dikkat çeken oyuncu Doğa Rutkay, muhabirlerin "Hamile misiniz?" sorusuna "Belki biraz ileride hayırlı haberler veririz" yanıtını verdi

11 Ocak 2018, Perşembe 10:29
Doğa Rutkay kafaları karıştırdı
Tiyatro oyuncusu Doğa Rutkay 2014 yılında bir süredir birlikte olduğu gazeteci Kerimcan Kamal'la dünya evine girmişti.


HER ŞEY PAYLAŞTIĞI VİDEO İLE BAŞLADI


Bu evliliğin ardından sosyal medya hesaplarında sürekli olarak mutluluklarını gösteren paylaşımlarda bulunan ikiliden Doğa Rutkay geçen gün hesabından paylaştığı görüntülerle takipçilerinin kafalarında soru işaretlerinin uyanmasına yol açtı.


MUHABİRLER AÇIK AÇIK SORDU


Suratı her zamankinden çok daha kilolu görünen Doğa Rutkay'ın hamile olabileceği soruları paylaşımlara gelen yorumlarda dikkat çekerken beklenen soruyu muhabirler yöneltti.
 

"HAYIRLI HABERLER VERİRİZ"


Kocası Kerimcan Kamal'la birlikte geçen akşam Deliha 2 filminin galasına katılan Doğa Rutkay burada kendisine yöneltilen soruları yanıtladı. Özellikle muhabirlerin hamilelik sorularıyla muhattap olan Doğa Rutkay, "Fazla kilo diyelim arkadaşlar, belki biraz ileride hayırlı haberler veririz" diyerek hamile olduğu iddialarını güçlendirdi.



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