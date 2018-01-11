Doğa Rutkay kafaları karıştırdı



HER ŞEY PAYLAŞTIĞI VİDEO İLE BAŞLADI



MUHABİRLER AÇIK AÇIK SORDU

"HAYIRLI HABERLER VERİRİZ"

Doğa Rutkay ve eşi Kerimcan Kamal'a ses limiti cezası

Doğa Rutkay Kamal: 40'tan önce anne olmak istiyorum

Elif Bayram

Tiyatro oyuncusu2014 yılında bir süredir birlikte olduğu gazetecidünya evine girmişti.Bu evliliğin ardından sosyal medya hesaplarında sürekli olarak mutluluklarını gösteren paylaşımlarda bulunan ikiliden Doğa Rutkay geçen gün hesabından paylaştığı görüntülerle takipçilerinin kafalarında soru işaretlerinin uyanmasına yol açtı.Suratı her zamankinden çok daha kilolu görünen Doğa Rutkay'ın hamile olabileceği soruları paylaşımlara gelen yorumlarda dikkat çekerken beklenen soruyu muhabirler yöneltti.Kocası Kerimcan Kamal'la birlikte geçen akşam Deliha 2 filminin galasına katılan Doğa Rutkay burada kendisine yöneltilen soruları yanıtladı. Özellikle muhabirlerin hamilelik sorularıyla muhattap olan Doğa Rutkay, "Fazla kilo diyelim arkadaşlar, belki biraz ileride hayırlı haberler veririz" diyerek hamile olduğu iddialarını güçlendirdi.