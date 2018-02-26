Moda Güzellik & Bakım Anne & Çocuk Kadın Sağlığı Beslenme & Diyet Yemek Aşk & İlişkiler Ev-Dekorasyon Alışveriş Astroloji

Doğal görünümlü hareketli bukleler

Kıvırcık ve dalgalı saçlara özel geliştirilen Egos Curl saç köpüğü, saçlara hacim katıyor ve hem doğal bir görünüm elde edilmesini sağlıyor. 48 saat boyunca güçlü tutuş sağlayan Egos Curl, saçtan kolayca arınmasıyla da rahatlıkla kullanılıyor

26 Şubat 2018, Pazartesi 11:50
Doğal görünümlü hareketli bukleler
Saçlarınız kıvırcık veya dalgalıysa saçlara şekil vermek ve verilen şekli korumak zorlaşır. Egos’un geliştirdiği saç köpüğü Curl, dalgaları belirginleştiriyor buklelere hacim katıyor. Neme dayanıklı oluşu ve 48 saat boyunca güçlü tutuş sağlayan özellikleriyle öne çıkan Curl, saçların doğallığını koruyor.

Buklelerinizi belirginleşmek ve daha havalı saçlara sahip olmayı istiyorsanız Egos Curl’u deneyebilirsiniz. Saçın yumuşak yapısını bozmayan köpük, kalıntı yapmayan ve kolayca temizlenen içeriğiyle de kullanım kolaylığı sağlıyor.

Egos saç köpüğü tavsiye raf fiyatı: 17,75 TL


SON 24 SAATTE YAŞANANLAR

Yılın rengi moru makyajınıza taşıyın

Yılın rengi moru makyajınıza taşıyın
Bu yıl dördüncüsü düzenlenen Güzellik ve Kişisel Bakım Ödülleri’nde oylamalar devam ediyor!

Bu yıl dördüncüsü düzenlenen Güzellik ve Kişisel Bakım Ödülleri’nde oylamalar devam ediyor!
Göz alıcı bakışlar

Göz alıcı bakışlar

Gözlerinizi ön plana çıkarın

Gözlerinizi ön plana çıkarın

Bu yıl evler mora bürünüyor

Bu yıl evler mora bürünüyor
Fezi Altun’dan yıla damga vuracak “ultraviolet” makyaj tüyoları

Fezi Altun’dan yıla damga vuracak “ultraviolet” makyaj tüyoları
Kuruyan cildin tek ihtiyacı...

Kuruyan cildin tek ihtiyacı...
Dağların eteklerinde ve okyanusun derinliklerinde hissetme zamanı

Dağların eteklerinde ve okyanusun derinliklerinde hissetme zamanı

Hangimiz cilt tipimizi doğru tespit edip, ihtiyacımıza göre ürün satın alıyoruz?

Hangimiz cilt tipimizi doğru tespit edip, ihtiyacımıza göre ürün satın alıyoruz?

Evde saç boyamanın 11 eğlenceli yolu

Evde saç boyamanın 11 eğlenceli yolu
Sıkı ve kadife gibi bir cilt için...

Sıkı ve kadife gibi bir cilt için...