Doğal görünümlü hareketli bukleler

Elif Bayram

Saçlarınız kıvırcık veya dalgalıysa saçlara şekil vermek ve verilen şekli korumak zorlaşır. Egos’un geliştirdiği saç köpüğü Curl, dalgaları belirginleştiriyor buklelere hacim katıyor. Neme dayanıklı oluşu ve 48 saat boyunca güçlü tutuş sağlayan özellikleriyle öne çıkan Curl, saçların doğallığını koruyor.Buklelerinizi belirginleşmek ve daha havalı saçlara sahip olmayı istiyorsanız Egos Curl’u deneyebilirsiniz. Saçın yumuşak yapısını bozmayan köpük, kalıntı yapmayan ve kolayca temizlenen içeriğiyle de kullanım kolaylığı sağlıyor.