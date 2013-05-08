Doğanın kucağında bir yuva: Doğa Okulu

Bugüne kadar Seferihisar’da yaşayan insanlar tarafından korunmuş ve daha da zenginleştirilmiş her yer, dereler, zeytinlikler, makiler, aynı zamanda Seferihisar Doğa Okulu’nun sınıfları, bahçeleri, koridorları ve uygulama yerleri. Bunların yanında, Eski Orhanlı köyünde yer alan tarihi okul binası Doğa Okulu’nun araştırma binası olarak restore ediliyor.



Yeni Orhanlı köyünde ise köyün kültürünün yaşanarak öğrenildiği bir deney alanı oluşturuluyor. Doğa Okulu, özü gönüllülüğe, yardımlaşmaya ve paylaşmaya ve ortaklaşmaya dayalı bir oluşum. Okul, Seferihisar ve Orhanlı halkı, Doğa Derneği, Seferihisar Belediyesi, Atlas Dergisi, Alakır Nehir Kardeşliği, pek çok düşünür, araştırmacı ve sanatçının el birliği ile kuruluyor.



İLK KATILIMCILAR 2014'TE



Seferihisar Doğa Okulu, doğa kültürünün Türkiye ve dünyada yeniden yaygınlaşması için çalışacak. Okul, yaşamın ve öğrenmenin iç içe geçtiği öğreten ve öğrenci ayrımının bulunmadığı, geleneksel ve akademik bilginin birlikte düşünüldüğü merkezsiz bir öğrenim anlayışıyla kuruluyor. Aslında Doğa Okulu için: küçük ölçekli, parçalanmamış, karşılıklı insan ilişkilerini çoğaltan ve temel alan, birlikte tutulan işler, özgür, esnek, yaratıcı çalışmalar okulu da diyebiliriz.



HER KONUDA ARAŞTIRMA YAPILACAK



Doğa kültürünün farklı alanlarında araştırmalar yürütecek olan Doğa Okulu, 2014 yılından itibaren katılımcı kabul etmeye başlayacak. Okulun araştırma konuları arasında geleneksel tarım, doğa hukuku, ekoloji, sözlü kültür, masallar, doğa takvimi, geleneksel sanatlar, doğa felsefesi ve geleneksel mimari yer alıyor.



Anadolu ve dünyanın dört bir yanındaki kadim toplumlar, rekabet yerine işbirliğine ve adil paylaşıma dayalı bir yaşamın mümkün olduğunu bize ispat ediyor. Seferihisar Doğa Okulu, bu toplumların izini sürecek ve başka bir insanın mümkün olduğunu bir kez daha ortaya koyacak.

Doğa Okulu'nda üç farklı düzeyde eğitim verilecek. Araştırma çalışmalarının yürütüleceği temel kurslar, belirli alanlarda uygulamalı eğitimler içeren çıraklık kursları ve kısa zamanlı kurslar. Doğa Okulu, Türkiye ve dünyanın her yerinden insanların katılımına açık olacak.

TARKAN DA DESTEK VERİYOR



Sanatçı Tarkan da Doğa Okulu'nun kurucuları arasında yer alıyor. Tarkan 5 Haziran'da İzmir Arena'da vereceği konserin tüm gelirini Doğa Okulu'na bağışlayacak. 2014'de dışardan katılımcıları kabul etmeye başlayacak Doğa Okulu ücretsiz olacak.