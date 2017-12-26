Doğru bilinen yanlış: Kan veren kişi üşür mü?

VÜCUTTAKİ KANIN 13'TE 1'İ ALINIYOR

Senim Tanay

Genç Yeryüzü Doktorları veortaklığında'nde düzenlenecekkampanyası hakkında öğrencilere bilgi vermek üzere düzenlenen konferansta Türk Kızılayı Kan Bağışçısı Kazanım Uzmanı Özmen Ülger, kan bağışında geçmişten bugün ülkede kat edilen mesafeyi anlattı.Kan bağışına yönelik yanlış inanışlar olduğunu söyleyen Kan Bağışçısı Kazanım Uzmanı Özmen Ülger, "diye konuştu.