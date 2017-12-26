Doğru bilinen yanlış: Kan veren kişi üşür mü?

Genç Yeryüzü Doktorları ve Türk Kızılayı
ortaklığında Kırıkkale Üniversitesi
'nde düzenlenecek kan bağışı
kampanyası hakkında öğrencilere bilgi vermek üzere düzenlenen konferansta Türk Kızılayı Kan Bağışçısı Kazanım Uzmanı Özmen Ülger, kan bağışında geçmişten bugün ülkede kat edilen mesafeyi anlattı.
VÜCUTTAKİ KANIN 13'TE 1'İ ALINIYOR
Kan bağışına yönelik yanlış inanışlar olduğunu söyleyen Kan Bağışçısı Kazanım Uzmanı Özmen Ülger, "Kan verirsem kanım azalır, kan verirsem üşürüm, kan verirsem kilo alırım veya tam tersi veririm gibi inanışlar var. Bizim insanlardan aldığımız kan miktarı 470 ml, vücuttaki kanın 13’te 1'ini alıyoruz. Bu herhangi bir şekilde bağışçıya zarar oluşturabilecek düzey değil. Bazen dedikodular çıkıyor parayla kan satışı olduğuna yönelik. Kanın parayla satışı söz konusu değil. Hasta veya hasta yakınlarından herhangi bir ücret talep edilmiyor. Bunun yanı sıra bir diğer eksik bilinen yan ise kilo şartımız. Bir insanın kan bağışçısı olması için 50 kilonun üzerinde olması gerekiyor"
diye konuştu.
Senim Tanay