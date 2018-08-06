Doğru klima kullanımı için 4 uyarı

Klimalı ortamdan çıkmak strese neden oluyor

Yaz boyunca sürekli soğuk ve serin bir ortamda bulunan kişilerin hava sıcaklığının daha yüksek olduğu dış mekanlara toleransı azalmakta ve başka insanlar için kabul edilebilir ısı seviyeleri çok yüksek olarak algılanmakta, sıcağa karşı tahammülsüzlük artmaktadır. Bu kişilerde sıcak ortamlara çıkılması stresi yükseltir, hatta kalp ve solunum yetmezliğine bağlı ölümlere dahi neden olabilir.

Baş ağrısına yol açabiliyor

Bütün gün soğuk üfleyen bir klimanın altında kalmak, kişilerde halsizlik ve baş ağrısına neden olmaktadır. Klimanın altında vücutta titremeler gerçekleşebilir. Bunun nedeni sürekli soğuk ve kuru hava nedeniyle solunum yollarını döşeyen mukozaların ve cildin kuruması, bununla birlikte vücutta gelişen aşırı su kaybıdır. Böyle bir ortamda halsizlik, gözlerde, ağız ve boğazda kuruluk, baş ve boğaz ağrısı, yutma güçlüğü, ses kısıklığı, burun tıkanıklığı, burun akıntısı ve artrit gibi rahatsızlıklar ortaya çıkabilir.

Bakteriler klimayı seviyor

Klimalar sağlığı tehdit eden mikroorganizmalar için üreme ortamıdır. Klimaların içinde rahatlıkla çoğalan mantarlar, mayalar, virüsler ve bakteriler klimanın üflediği hava ile ortamda bulunan kişilere ulaşmakta, solunum yolları için ciddi tehditlere neden olmaktadır. En basitinden farenjit, grip ve nezle gibi iltihaplardan, “Lejyoner Hastalığı” olarak bilinen ve ölümle sonuçlanabilen ağır zatürrelere kadar geniş bir yelpazede enfeksiyonlara neden olabilmektedir. Özellikle yaşlılarda, kronik hastalığı olanlarda, organ nakli olan veya kanser hastalarında önemli bir risk oluşturmaktadır.

Bakım yaptırmadan klimanızı açmayın!

Klimalar alerjenlerin süzülmesine yardımcı olduğu için alerjik hastalığı olan kişiler için faydalıdır ancak bakımı iyi yapılmamış klimalar tam ters etki oluşturarak ortama bolca alerjen polenlerin ve tozların gönderilmesine neden olur. Böylelikle alerjik burun iltihapları, alerjik sinüzitler, astım gibi hastalıklar meydana gelebilir.

Klimanın doğru kullanımı için bunlara dikkat edin;

1. Öncelikle klima bakımlarına önem verin, güvendiğiniz firmalarla çalışın.

2. Su kullanan sistemlerde, klimanın su haznesindeki su günde en az birkaç kez değiştirilmeli, su haznesinin temizliğine özen gösterilmelidir.

3. Klimaların derecelerini çok düşük seviyelere ayarlamayın. Klima ısı derecesini seçerken dış ortamla iç ortam arasındaki ısı farkının %20’den veya 8-10 dereceden fazla olmamasına özen gösterin. Örneğin dış ortamdaki hava sıcaklığı 40 dereceyse klima ayarı en düşük 30-31 derece olmalıdır.

4. İnsan vücudunun iç ısısı 37-38 derecedir. Bulunulan ortamın ısısı bu değerin %30’undan daha soğuksa giyinerek vücut ısınızı korumamız gerekir. Yaz günlerinde ince giysiler giyildiği için bulunulan ortamın ısısının 26 dereceden daha soğuk olması hastalıklara davetiye çıkarır.











































