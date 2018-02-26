Doğu Anadolu'da kara kış yolları kapattı (Van, Bitlis, Muş ve Hakkari'de hava durumu)

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DOĞU ANADOLU HAVA DURUMU

Yusuf Cevahir

Doğu Anadolu Bölgesi’nde Van, Bitlis, Muş ve Hakkari’de 429 yerleşim biriminin yolu, kar ve tipi nedeniyle ulaşıma kapandı.Van Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan açıklamada, il genelinde kar nedeniyle 141 mahalleye ulaşım sağlanamadığı bildirildi. Büyükşehir Belediyesi karla mücadele ekiplerinin kapalı yollarda çalışmalara başladığı belirtilen açıklamada, yoğun kar ve tipi nedeniyle Bahçesaray ilçesindeki 70 mahalle ve mezranın tamamının yolunun kapandığı kaydedildi.Açıklamada, Gürpınar’da 41, Muradiye ilçesinde 17, Başkale, Edremit, İpekyolu ve Saray ilçelerinde 13 yerleşim birimine ulaşımın sağlanamadığı aktarıldı.Bitlis’te etkili olan kar ve tipi nedeniyle 146 yerleşim biriminin yolu kapandı. İl Özel İdaresi Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürü Ümit Kurtkan, karla mücadele ekiplerinin kapanan 146 köy yolunun ulaşıma açılması için karla mücadele ekiplerinin çalışmalarını sürdürdüğünü aktardı. Kentte etkili olan kar nedeniyle eğitime bugün ara verildi. Valilikten yapılan açıklamada, kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan hamile ve engelli personelin de idari izinli sayılacağı duyuruldu.Muş’ta da gece etkili olan kar yağışından dolayı 30 köy yolu ulaşıma kapandı. İl Özel İdaresi Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürü Mehmet Şah Şentürk, vatandaşların mağdur olmaması için ekiplerin aralıksız çalıştığını, kapanan köy yollarını en kısa sürede ulaşıma açacaklarını dile getirdi.Hakkari’de de 34 köy ve 78 mezra yolu ulaşıma kapandı. İl Özel İdaresi ekipleri kapanan köy ve mezra yollarının yeniden ulaşıma açılması için karla mücadele çalışmalarını sürdürüyor.Meteoroloji 14. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, bölge genelinde havanın çok bulutlu, yüksek kesimlerde zaman zaman karla karışık yağmurlu olması bekleniyor.Sabah ve gece saatlerinde sis görüleceği tahmin edilen bölgede, sıcaklığın mevsim normallerinde seyretmesi öngörülüyor.Bölgede en düşük sıcaklıklar Van ve Hakkari’de 1, Bitlis’te sıfırın altında 1, Muş’ta ise sıfırın altında 3 derece ölçüldü.Bugün en yüksek sıcaklığın Van’da 6, Hakkari’de 3, Bitlis’te 4, Muş’ta 9 derece olması bekleniyor.