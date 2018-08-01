Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğünden alınan bilgiye göre, bölge genelinde hava parçalı ve zamanla çok bulutlu olacak. Kars ve Ardahan çevreleri ile Erzurum'un kuzeyinde öğleden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak bekleniyor.

Sıcaklığın mevsim normallerinin 2-4 derece üzerinde seyretmesi öngörülen bölgede, rüzgar güneyden hafif, yağış anında zaman zaman orta kuvvette esecek.

Günün en yüksek sıcaklığının Tunceli'de 39, Iğdır'da 37, Erzincan'da 36, Ağrı'da 35, Kars ve Erzurum'da 30, Ardahan'da 28 derece olması bekleniyor.