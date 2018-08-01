Doğu Anadolu'da gök gürültülü sağanak

Doğu Anadolu Bölgesi'nde üç ilde gök gürültülü sağanak etkili olacak.

01 Ağustos 2018, Çarşamba 11:57 Son Güncelleme: 01 Ağustos 2018, Çarşamba 11:58
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Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğünden alınan bilgiye göre, bölge genelinde hava parçalı ve zamanla çok bulutlu olacak. Kars ve Ardahan çevreleri ile Erzurum'un kuzeyinde öğleden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak bekleniyor.

Sıcaklığın mevsim normallerinin 2-4 derece üzerinde seyretmesi öngörülen bölgede, rüzgar güneyden hafif, yağış anında zaman zaman orta kuvvette esecek.

Günün en yüksek sıcaklığının Tunceli'de 39, Iğdır'da 37, Erzincan'da 36, Ağrı'da 35, Kars ve Erzurum'da 30, Ardahan'da 28 derece olması bekleniyor.

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