Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, bölgede havanın parçalı ve çok bulutlu olması bekleniyor.





Sıcaklıkların mevsim normalleri civarında olması öngörülen bölgede, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak etkini sürdürecek





Bölgede rüzgar ise güney ve güneybatı yönlerden hafif, zaman zaman orta kuvvette, yağış anında da kuvvetlice esecek.





Gece en düşük hava sıcaklığı Ardahan'da 5, Kars ve Erzurum'da 7, Ağrı'da 8, Erzincan 9, Tunceli'de 10 ve Iğdır'da 13 derece ölçüldü.





Gün içinde en yüksek hava sıcaklığı ise Iğdır'da 24, Tunceli'de 23, Erzincan'da 22, Ağrı'da 16, Ardahan, Erzurum ve Kars'ta 15 derece olacak.





AA