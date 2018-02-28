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'Doğu Ekspresi'nde bir vagona gözaltı

Biletin zor bulunduğu 'Doğu Ekspresi' bu kez farklı bir olayla gündemde. Kars'tan Ankara'ya dönen 'Doğu Ekspresi'nin bir vagonunda sahte evrakla yolculuk yapan 40 kaçak gözaltına alındı.

'Doğu Ekspresi'nde bir vagona gözaltı
Erzincan'da denetim yapmak isteyen jandarma ekipleri Mercan beldesindeki tren istasyonundan Kars-Ankara seferini yapan Doğu Ekspresi trenine bindi. 

Yolcuların kimliğini kontrol eden jandarma ekipleri, bir vagondaki yolcuların tamamının yabancı uyruklu olduğunu fark etti. 

Durumdan şüphelenen jandarma, Afganistan ve Pakistan uyruklu olan ikisi kadın 3'ü çocuk 40 kişiden oluşan bu grubun evrakını inceledi. 
 

SAHTE EVRAK OLDUĞU TESPİT EDİLDİ


İncelemede, bilet alarak trene binen yabancı uyrukluların elinde, yolculuk yapmalarını sağlayan ve Kars Valiliği İl Göç İdaresi'nden verilmiş gibi gösterilen evrak olduğu görüldü.

Yolculuk sırasında jandarmanın irtibata geçtiği söz konusu kurumun bu kişilere herhangi bir evrak vermediği saptanınca yapılan detaylı incelemede, yurda kaçak olarak girip sahte evrak düzenleyerek Kars'tan bindikleri trenle Ankara'ya gitmeye çalıştıkları belirlenen kaçak göçmenler yakalandı. 

Aynı trenle Üzümlü ilçesine getirilen kaçak göçmenler, Altınbaşak İstasyonu'nda trenden indirilip gözaltına alındı.
 

ÜZÜMLÜ'DE DE 117 GÖÇMEN


Erzincan-Erzurum karayolunda yol kontrolü yapan Üzümlü İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Balaban Sarıkaya ve Karakaya köylerinde kalabalık grupların Erzincan istikametine yürüdüğünü gördü. 

Yapılan kimlik kontrolünde Afganistan, Pakistan ve Bangladeş uyruklu 13'ü kadın, 6'sı çocuk 117 kişinin yasadışı yollardan yurda girdiği belirlendi. Çoğunluğu Afganistan olan kaçak göçmenlerin Aliekber T. (43) yönetimindeki 04 AZ 019 plakalı kamyon ile getirildiğinin belirlenmesi üzerine harekete geçen jandarma, Erzurum yönüne kaçan aracı kısa sürede yakaladı. 
Kamyonun sürücüsü Aliekber T. ile 117 kaçak göçmen gözaltına alındı. İfadesinde aracının muayenesini yaptıracak bile parası olmadığı için para kazanmak amacıyla kaçak göçmenleri taşıdığını söyleyen Aliekber T, çıkarıldığı sulh ceza hâkimliğince "göçmen kaçakçılığı" suçlarından tutuklandı. 

Her iki olayda yakalanan 157 kaçak göçmen, otobüslerle Üzümlü İlçe Jandarma Komutanlığı'na götürüldü. İlçe devlet hastanesinde sağlık kontrolünden geçirilen kaçak göçmenler, sınır dışı işlemlerinin yapılması amacıyla ilçe merkezindeki bir spor salonuna getirildi. 


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