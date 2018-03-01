Doğu Ekspresi'nde bu kez de 48 kaçak yakalandı

Erzincan'da dün Ankara'dan Kars'a giden Doğu Ekspresi’nde yakalanan 40 kaçak göçmenin ardından bugün de Ankara'ya giden aynı trende 48 Afgan kaçak yakalandı.
 

Doğu Ekspresi'nde bu kez de 48 kaçak yakalandı
Erzurum Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ihbar üzerine Kars-Ankara seferini yapan Doğu Ekspresi’ni Erzurum Garı'nda beklemeye başladı. Saat 12.00 sıralarında trenin gara yaklaşıp durması ile birlikte yaklaşık 20 polis vagonlara giriş yaptı. Kimlik kontrolü sırasında yasa dışı yollarla yurda girdiği tespit edilen 2'si çocuk 1'i kadın olmak üzere toplam 48 Afgan yakalandı. Taliban'ın zulmünden kaçtıklarını söyleyen kaçaklardan Muhammet İslam Nazari, "Afganistan'dan geldik. Savaş vardı, Taliban'dan kaçtık" dedi. 

Trende polisi karşılarında gören Afgan kaçaklar şaşkınlık yaşarken, vagonda yaklaşık 10 dakikalık kimlik kontrolü sonrası tren garına indirildiler. Ekipler, daha sonra kaçakları polis merkezine götürdü. 


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