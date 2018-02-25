Doğu Guta'da 103 günde 1121 sivil öldürüldü

KİMYASAL SALDIRILAR DÜZENLENDİ

ATEŞKESE RAĞMEN DEVAM EDİYOR

ATEŞKES KARARI ALINMIŞTI

BM Güvenlik Konseyi Suriye'de 1 ay insani ateşkes kararı aldı

Mehmet Nuri Turan

SNHR, başkent Şam'da muhaliflerin kontrolündeki Doğu Guta bölgesine Rusya, Esad rejimi ve destekçisi yabancı grupların saldırılarında 281'i çocuk, 171'i kadın olmak üzere toplam 1121 sivilin yaşamını yitirdiğini açıkladı.Ağ tarafından yayımlanan raporda, 14 Kasım 2017- 24 Şubat 2018 tarihlerini kapsayan 103 günde rejim güçlerinin abluka altında tuttuğu Doğu Guta bölgesine düzenlediği hava ve kara saldırılarında 1121 sivilin hayatını kaybettiğinin tespit edildiği yer aldı.Raporda, Doğu Guta'ya 2011 Mart ayından 24 Şubat 2018'e kadar düzenlenen saldırılarda 1463'ü çocuk, 1127'si kadın olmak üzere toplam 12 bin 763 sivilin öldüğü ifade edildi.Rapora göre, 2011'den bu yana rejim ve destekçileri bölgeye 46 kez kimyasal silah saldırısı düzenledi.Rejim güçleri ve destekçileri, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin (BMGK) Suriye'de bir ay "insani ateşkes" kararına karşın Doğu Guta'daki sivil yerleşimlere saldırılarını sürdürüyor.Sivil Savunma (Beyaz Baretliler) kaynaklarına göre, sabah saatlerinde itibaren Doğu Guta'nın Merc, Haresta, Şifoniye, Duma, Kefer Batna, Hammuriye, Sakba, Beyt Sava ve Arbin'deki sivil yerleşimlere hava ve kara saldırıları düzenlendi.Saldırılarda Sakba'da 2, Beyt Sava ve Hammuriye'de 1'er sivil olmak üzere toplam 4 sivil hayatını kaybetti.Sivil Savunma ekipleri arama ve kurtarma çalışmalarını sürdürürken, yaralılar çevredeki sağlık merkezlerinde tedavi altına alındı.Saldırıların devam etmesi nedeniyle ölü sayısının artmasından endişe ediliyor.BMGK, dün gece, Suriye'ye insani yardım ulaştırılabilmesi ve özellikle rejimin kuşatması altında bulunan Doğu Guta'daki ağır hasta ve yaralıların tahliyesi için en az bir ay insani ateşkes kararı alındığını duyurmuştu.AA