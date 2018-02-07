Doğu Guta'da 41 günde en az 416 sivil öldürüldü

HAVADAN BOMBA YAĞDI



İÇ SAVAŞIN EN ACI SAHNESİ

Serap Belovacıklı

Suriye'deki Beşşar Esad rejimin ablukasındaki Doğu Guta'da son 41 günde en az 416 sivil öldürüldü.Doğu Guta'daki AA muhabirlerinin Sivil Savunma (Beyaz Baretliler) ekiplerinden aldığı bilgilere göre, saldırıların şiddetlendiği 29 Aralık 2017- 5 Şubat 2018 döneminde 319 sivil yaşamını yitirdi.196 erkek, 50 kadın ve 70 çocuğun öldürüldüğü süreçte, 3 Sivil Savunma çalışanı da kurtarma faaliyeti esnasında hayatını kaybetti.39 günlük dönemde 788'si erkek, 523'ü kadın, 395'i çocuk ve 11'i Sivil Savunma görevlisi toplam bin 717 sivil yaralandı.Sivil Savunma verilerine göre, rejimin dünkü bombardımanlarında 74 sivil ölürken, bugün sabah saatlerinden itibaren vurulan yerleşimlerde 6'sı çocuk 23 sivil hayatını kaybetti. Saldırılarda yüzlerce sivil de yaralandı.Böylece 29 Aralık 2017'den bu yana geçen 41 gün zarfında, Doğu Guta'da bombardımanlarda can veren sivil sayısı, en az 76'sı çocuk olmak üzere 416'ya yükseldi. Yaralı sayısı da ikibine yaklaştı.Doğu Guta'daki AA muhabirleri, ölen yetişkin erkek oranın daha yüksek olmasının, kadın ve çocukların zamanın büyük bölümünü ev ve sığınaklarda geçirmesinden kaynaklandığını kaydetti.Esad ve Rusya, 29 Aralık 2017-5 Şubat 2018 döneminde Doğu Guta'ya toplam bin 27 hava saldırısı, 4 bin 876 topçu atışı, bin 600 karadan karaya füze, 3 kez klor içerikli kimyasal silah, 17 napalm bombası ve 32 misket bombası ile saldırdı.Doğu Guta, Esad rejiminin kontrolündeki başkent Şam'ın merkezine yalnızca 10 kilometre mesafede bulunuyor.Şam'ın doğusundaki bazı ilçe ve beldeleri içeren 104 kilometrekarelik bölge, iç savaşın en büyük felaketine sahne oluyor. Yarısı çocuk yaklaşık 400 bin sivil, 5 yılı aşkın süredir gıdasızlık, ilaçsızlık ve yoğun saldırılarla mücadele ediyor.Bölgeye geçen yılın nisan ayına kadar kaçak yollar, gizli tüneller ve tüccarlar aracılığıyla kısıtlı da olsa gıda girişi sağlanabiliyordu. Ancak söz konusu dönemden bu yana bölgeye gıda maddesi ve ilaç sokmak imkansız hale geldi.Türkiye, Rusya ve İran, 3-4 Mayıs 2017'deki Astana toplantısında Doğu Guta'yı gerginliği azaltma bölgesi ilan etti. Rejimin garantörü Rusya, 22 Temmuz 2017'de ateşkesin yürürlüğe girdiğini duyurdu. Ancak saldırılar sürdü ve 29 Aralık 2017'den itibaren şiddetlendi.Hava ve kara saldırılarının dışında "aç bırakma silahı"nı da kullanan rejimin en büyük mağdurları bebek ve çocuklar oldu. AA'nın görüntülediği birçok vakada, bebek ve çocukların tüm kemiklerinin açığa çıktığı ancak sessizce ölümü beklemekten başka çareleri olmadığı gözler önüne serildi. Bunlardan bombardımana annesinin kucağında yakalanan, annesi ve tek gözünü kaybeden Kerim bebek, Doğu Guta ablukasının simgesi oldu, dünya gündemine oturdu.Uluslararası kuruluşlar, Doğu Guta'ya acil yardım çağrısını sık sık yineliyor.Dün, BM İnsani İşler Koordinasyon Ofisi Sözcüsü Jens Laerke acil yardım ulaştırılması için çatışmaların en az 1 ay süreliğine durması gerektiğini vurgularken, UNICEF Suriye Temsilcisi Fran Equiza da Doğu Guta'dan 120 çocuğun acil olarak tahliye edilmesi ihtiyacına dikkati çekmişti.