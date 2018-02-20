Doğu Guta'da ölü sayısı 190'a yükseldi

Suriye'de rejim güçlerinin abluka altında tuttuğu Doğu Guta bölgesine pazar gününden beri gerçekleştirdiği saldırılarda ölü sayısının 190’a yükseldiği açıklandı. 

Doğu Guta'da ölü sayısı 190'a yükseldi
Esad rejimi yüzlerce kişinin hayatını kaybettiği Doğu Guta’da saldırılarına devam ediyor. Suriye’de rejim güçleri dün gece boyunca Şam’ın Doğu Guta bölgesine hava saldırısı düzenledi. İngiltere merkezli Suriye İnsan Hakları Gözlemevi, Esad rejimi tarafından Pazar gününden beri gerçekleştirilen bombardımanda aralarında çocukların da bulunduğu en az 190 kişinin öldüğünü, 850 kişinin yaralandığını duyurdu. 
Birleşmiş Milletler (BM) ise dün düzenlenen saldırının ardından bölgedeki durumun “kontrolden çıktığını” belirterek Doğu Guta’da ateşkes çağrısında bulundu. 

İHA


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