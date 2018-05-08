Doğu Perinçek adaylığı için imza verdi! İmza sayısı 80 bine ulaştı

Serap Belovacıklı

Perinçek sistem arızası sebebiyle Türkiye’nin dört bir yanında kendisi için imza vermek isteyenlerin seçim kurullarında beklemek zorunda kaldığını belirterek, “Bu öğle saatlerinde İstanbul’un çeşitli ilçelerinde vatandaşlar imza atmadan dönmek zorunda kalıyor. İmza atmak bir eziyet haline getirilmiştir. Bugüne kadar bu engellemeler olmuyordu. Vatan Partisi'nin 100 bin oyu aşma ihtimali belirince, birden bire ‘sistem çöktü’ diyorlar. Sistem çöktü ama çöken elektrik sistemi değil, Türkiye’de mevcut sistem çöktü ”dedi.Sistem arızası sebebiyle kısa bir süre beklemek zorunda kalan Perinçek çifti sistemin yeniden çalıştığı haberini alır almaz ilçe seçim kuruluna gelerek imza attı. İmza verme işlemi yarın akşam saat 20:00’ye kadar devam edecek.Hürriyet/Özgür Altuncu