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Doğulu toplantısında Beren Saat yoktu!

Kenan-Ozan Doğulu, kardeşleri Canan Doğulu'nun doğum gününü Etiler'deki Da Mario Restaurant'ta kutladı.

Doğulu toplantısında Beren Saat yoktu!
Davete anne Serpil Doğulu ve Ozan Doğulu'nun eşi Ece Doğulu katılırken, bir tek Beren Saat'in olmaması dikkat çekti. Kenan Doğulu, "Eşiniz nerede?" sorusunu "Yakında size bir bombam var" diye cevapladı. 

Kenan Doğulu önceki gün de Nişantaşı'nda görüntülenmiş, "Beren Hanım size bir süredir eşlik etmiyor, neden?" sorusunu yanıtlamamıştı.

BEREN SAAT HAMİLE Mİ?


Uzun süredir ekranlarda görünmeyen Beren Saat'in 3 aylık hamile olduğu iddia edilmişti. Beren Saat uzun zamandır tüp bebek yöntemiyle çocuk sahibi olmaya çalıştığı hatta Amerika'ya da bunun için gittiği iddialarıyla gündeme gelmişti.
Bunun üzerine oyuncu iddiaları, "Haberi kendiniz yazıp kendiniz soruyorsunuz. Ne söyleyeyim?" diyerek yalanlamıştı.


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