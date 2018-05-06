Doğulu toplantısında Beren Saat yoktu!

BEREN SAAT HAMİLE Mİ?

Büşra Kamış

Davete anne Serpil Doğulu ve Ozan Doğulu'nun eşi Ece Doğulu katılırken, bir tek'in olmaması dikkat çekti., "Eşiniz nerede?" sorusunu "Yakında size bir bombam var" diye cevapladı.Kenan Doğulu önceki gün de Nişantaşı'nda görüntülenmiş, "Beren Hanım size bir süredir eşlik etmiyor, neden?" sorusunu yanıtlamamıştı.Uzun süredir ekranlarda görünmeyen Beren Saat'in 3 aylık hamile olduğu iddia edilmişti. Beren Saat uzun zamandır tüp bebek yöntemiyle çocuk sahibi olmaya çalıştığı hatta Amerika'ya da bunun için gittiği iddialarıyla gündeme gelmişti.Bunun üzerine oyuncu iddiaları, "Haberi kendiniz yazıp kendiniz soruyorsunuz. Ne söyleyeyim?" diyerek yalanlamıştı.